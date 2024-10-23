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社科院：應發行2萬億人幣特別國債 設立股市平準基金

澎湃新聞引述中國社會科學院金融研究所的文章報道稱，中國應該發行2萬億元人民幣特別國債支持設立股市平準基金。平準基金將通過對藍籌龍頭股以及ETF的低買高賣來促進市場穩定。該智庫隸屬於中國國務院。