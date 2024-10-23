恒指今早高開26點，高位升358點，低位跌50點，高低波幅408點。上升股份比例為32.56%，下跌為20.98%，無升跌為46.44%。

恒指半日升342點或1.67%，報20841點，大市成交金額1079億元；國指升147點或2%，報7510點。恒生科技指數收報4627點，升2.34%。

藍籌股成交金額403.31億元，佔大市成交37.37%；科指成份股成交金額236.57億元，佔大市成交21.92%；國指成份股成交金額348.31億元，佔大市成交32.28%。

24隻雙櫃台股，總成交1.27億元人民幣，相當於約1.39億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.06%，至157.18億元，佔大市成交14.56%。牛熊證成交金額75.17億元，增加5.36%；窩輪成交金額82億元，減少0.77%。

藍籌60隻升，17隻下跌，5隻無升跌。信義光能（0968）升11.24%，收報3.76元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌5.83%，收報19.54元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報108.5元，升7.43%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報30.65元，跌2.7%。

恒指升穿10天線(20629.01點)，上試20天線(20871.55點)。科指升穿10天線(4548.99點)、20天線(4609.49點)。

北水南下合計淨流入44.31億元，較上日減少24.98%，連續第3日流入，累計流入227.68億元，對上一次連續3日淨流入是10月15日。北水本月累計流入591.76億元，按月增加39.81%，連續第2個月增加，金額是6月後新高，連續第16個月流入。

貝萊德大幅增持拼多多。美團（3690）收報196.4元，升6.28%。

特步（1368）第三季主品牌零售銷售錄中單位數增長。收報5.77元，升1.05%。

優必選（9880）折讓19%配股 籌4億。收報115.5元，升7.24%。

潤電（0836）折讓5%配股 籌71億。收報19.54元，跌5.83%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中廣核電力（1816）收報2.98元，跌1.32%。

中煤能源（1898）收報9.58元，跌0.52%。

港交所（0388）收報317.8元，升2.19%。

麗珠醫藥（1513）收報28.35元，跌0.18%。

上海石油化工股份（0338）收報1.19元，跌0.83%。

海豐國際（1308）收報22.15元，升1.37%。

滔搏（6110）收報2.85元，升3.26%。

華潤飲料（2460）上市，定價14.5元。公開發售超購逾233倍，一手中籤比率三成。華潤飲料暗盤收報16元，高上市價一成，每手賬面賺300元。創上市新高，見16.6元，收報16.34元，升12.69%。

呂宇健旗下利駿（8360）響應簡樸房政策，改名簡樸生活集團。收報0.74元，升32.14%。

龍源電力（0916）16.86億人幣收購母公司8項新能源業務。收報7.3元，升6.26%。

越秀地產（0123）25.33億人幣投得北京昌平居住及設施用地。收報6.29元，升0.96%。

國藥（1099）第三季淨利潤按年減一成至3.22億人幣。收報20.75元，升2.47%。

思捷（0330）將德國附屬轉售當地百年老店Deichmann。收報0.144元，跌6.49%。

聯通（0762）首三季純利升10%至190億元人幣，聯通雲收入升近兩成。收報7.13元，升3.94%。

神話世界（0582）擬在濟洲項目增投資，冀吸引日台旅客。收報0.193元，無升跌。

泡泡瑪特（9992）第三季整體收益增至多125%。創52周高，見76.7元，收報74.95元，升18.12%。

匯彩（1180）擬拓菲律賓市場。收報0.93元，無升跌。

中電信（0728）首三季純利升8%至293億元人幣。收報4.73元，升0.85%。

李寧（2331）伙紅杉資本組合資公司拓海外市場，涉資2億。李寧第三季零售流水按年錄中單位數下降。收報15.46元，跌3.74%。

淘寶雙11昨首輪售賣，174個品牌成交額破億元人民幣。阿里巴巴（9988）收報96.8元，跌0.46%。

周大福（1929）上季港澳同店銷售跌30%，黃金存貨對沖致中期盈利跌最多46%。收報7.83元，升7.55%。

東方海外（0316）112億人幣，租6集裝箱船15年。收報110.2元，升0.55%。

國泰（0293）：今年首9個月載客破2000萬人次，單月增近18%至181.7萬人次。收報8.04元，升0.88%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見64.9元，收報64.9元，升0.62%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1972元，收報1972元，升0.43%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.6元，收報1.54元，升4.05%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見133.8元，收報133.7元，升2.06%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見10.12元，收報9.99元，升1.73%；吉利汽車（80175）創上市新高，見13.56元，收報13.56元，升8.48%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1972元，收報1972元，升0.43%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見16.98元，收報16.98元，升0.12%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1074元，收報1074元，升0.05%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見59.4元，收報59.4元，升0.54%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見40.4元，收報40.3元，升0.3%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見185元，收報184.8元，升8.26%；廣聯科技（2531）創上市新高，見22.6元，收報22.6元，升10.51%；華潤飲料（2460）創上市新高，見16.6元，收報16.34元，升12.69%；吉利（0175）創52周高，見14.9元，收報14.76元，升8.21%；福耀玻璃（3606）創52周高，見58.9元，收報58.7元，升1.65%；第一太平（0142）創52周高，見4.7元，收報4.66元，升4.02%；吉利汽車（0175）創52周高，見14.9元，收報14.76元，升8.21%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.215元，收報0.2元，升2.56%；順誠（0531）創52周高，見0.48元，收報0.48元，無升跌；意達利控股（0720）創52周高，見0.186元，收報0.186元，升1.09%；東江環保（0895）創52周高，見2.64元，收報2.49元，升19.14%。

破頂指數成份股包括，吉利（0175）創52周高，見14.9元，收報14.76元，升8.21%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括中國通才教育（2175）低見1.05元，收報1.13元，跌1.74%；眾誠能源（2337）低見1.98元，收報2.01元，跌1.47%；寶積資本（8168）低見0.031元，收報0.036元，跌10%；萬里印刷（8385）低見0.106元，收報0.107元，跌0.93%；佛朗斯（2499）低見11.2元，收報11.44元，升1.42%。

創52周低，包括國際家居零售（1373）低見1.06元，收報1.06元，跌1.85%；科聯系統（0046）低見1.88元，收報1.88元，跌2.08%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，無升跌；鐵貨（1029）低見0.089元，收報0.092元，跌8%；樂氏國際控股（1529）低見0.072元，收報0.077元，跌1.28%；中慶股份（1855）低見6.47元，收報6.63元，跌1.63%。

異動股

上升異動股，包括，興利（香港）控股（0396）收報0.131元，升70.13%；中國天億福（8196）收報0.097元，升53.97%；匯聯金融服務（8030）創52周高，見1.25元，收報1.09元，升37.97%；卡姆丹克（0712）收報0.125元，升37.36%；利駿集團香港（8360）收報0.74元，升32.14%；奧傳思維控股（8091）收報0.034元，升25.93%；三寶科技（1708）收報0.54元，升25.58%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.051元，升24.39%；中國集成控股（1027）收報0.61元，升22%；鉅京控股（8450）創52周高，見0.14元，收報0.126元，升21.15%。

下跌異動股，包括，僑雄國際（0381）收報1.66元，跌47.63%；保寶龍科技（1861）收報2.01元，跌33%；民富國際（8511）收報0.69元，跌31%；九台農商銀行（6122）收報1.15元，跌20.14%；C-LINK SQ（1463）收報0.52元，跌20%；同景新能源（8326）收報0.125元，跌18.83%；萬城控股（2892）收報0.325元，跌15.58%；滿地科技股份（1400）收報0.039元，跌15.22%；百能國際能源（8132）收報0.083元，跌14.43%；華星控股（8237）收報0.024元，跌14.29%；中國三迪（0910）收報0.037元，跌13.95%。

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