moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升342點 科指升2.3%升穿10天、20天線 華潤飲料升12%

美股業績期，拖累股市向下，美期延續跌勢，亞股普遍跟隨，A股、港股再度逆市上升。A股續受跟進措施支持，內媒報道，多間內地券商據報達成首筆互換便利交易、多間A股公司上調回購價格上限，同時，社科院亦稱應發行2萬億人幣特別國債 設立股市平準基金。雖然摩通稱中國政策組合拳未改變大局，不過，工信部部長會見蘋果CEO，庫克稱願意加大在中國投資，以及貝萊德大幅增持拼多多，均利好科技股，恒指升穿10天線，科指更升穿10天線(4548.99點)及20天線(4609.49點)。華潤飲料（2460）上市升12.69%。潤電（0836）配股跌5.83%，是跌幅最大的藍籌。

恒指今早高開26點，高位升358點，低位跌50點，高低波幅408點。上升股份比例為32.56%，下跌為20.98%，無升跌為46.44%。

恒指半日升342點或1.67%，報20841點，大市成交金額1079億元；國指升147點或2%，報7510點。恒生科技指數收報4627點，升2.34%。

藍籌股成交金額403.31億元，佔大市成交37.37%；科指成份股成交金額236.57億元，佔大市成交21.92%；國指成份股成交金額348.31億元，佔大市成交32.28%。

24隻雙櫃台股，總成交1.27億元人民幣，相當於約1.39億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.06%，至157.18億元，佔大市成交14.56%。牛熊證成交金額75.17億元，增加5.36%；窩輪成交金額82億元，減少0.77%。

藍籌60隻升，17隻下跌，5隻無升跌。信義光能（0968）升11.24%，收報3.76元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌5.83%，收報19.54元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報108.5元，升7.43%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報30.65元，跌2.7%。

恒指升穿10天線(20629.01點)，上試20天線(20871.55點)。科指升穿10天線(4548.99點)、20天線(4609.49點)。

北水南下合計淨流入44.31億元，較上日減少24.98%，連續第3日流入，累計流入227.68億元，對上一次連續3日淨流入是10月15日。北水本月累計流入591.76億元，按月增加39.81%，連續第2個月增加，金額是6月後新高，連續第16個月流入。

貝萊德大幅增持拼多多。美團（3690）收報196.4元，升6.28%。

特步（1368）第三季主品牌零售銷售錄中單位數增長。收報5.77元，升1.05%。

優必選（9880）折讓19%配股 籌4億。收報115.5元，升7.24%。

潤電（0836）折讓5%配股 籌71億。收報19.54元，跌5.83%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中廣核電力（1816）收報2.98元，跌1.32%。

中煤能源（1898）收報9.58元，跌0.52%。

港交所（0388）收報317.8元，升2.19%。

麗珠醫藥（1513）收報28.35元，跌0.18%。

上海石油化工股份（0338）收報1.19元，跌0.83%。

海豐國際（1308）收報22.15元，升1.37%。

滔搏（6110）收報2.85元，升3.26%。

華潤飲料（2460）上市，定價14.5元。公開發售超購逾233倍，一手中籤比率三成。華潤飲料暗盤收報16元，高上市價一成，每手賬面賺300元。創上市新高，見16.6元，收報16.34元，升12.69%。

呂宇健旗下利駿（8360）響應簡樸房政策，改名簡樸生活集團。收報0.74元，升32.14%。

龍源電力（0916）16.86億人幣收購母公司8項新能源業務。收報7.3元，升6.26%。

越秀地產（0123）25.33億人幣投得北京昌平居住及設施用地。收報6.29元，升0.96%。

國藥（1099）第三季淨利潤按年減一成至3.22億人幣。收報20.75元，升2.47%。

思捷（0330）將德國附屬轉售當地百年老店Deichmann。收報0.144元，跌6.49%。

聯通（0762）首三季純利升10%至190億元人幣，聯通雲收入升近兩成。收報7.13元，升3.94%。

神話世界（0582）擬在濟洲項目增投資，冀吸引日台旅客。收報0.193元，無升跌。

泡泡瑪特（9992）第三季整體收益增至多125%。創52周高，見76.7元，收報74.95元，升18.12%。

匯彩（1180）擬拓菲律賓市場。收報0.93元，無升跌。

中電信（0728）首三季純利升8%至293億元人幣。收報4.73元，升0.85%。

李寧（2331）伙紅杉資本組合資公司拓海外市場，涉資2億。李寧第三季零售流水按年錄中單位數下降。收報15.46元，跌3.74%。

淘寶雙11昨首輪售賣，174個品牌成交額破億元人民幣。阿里巴巴（9988）收報96.8元，跌0.46%。

周大福（1929）上季港澳同店銷售跌30%，黃金存貨對沖致中期盈利跌最多46%。收報7.83元，升7.55%。

東方海外（0316）112億人幣，租6集裝箱船15年。收報110.2元，升0.55%。

國泰（0293）：今年首9個月載客破2000萬人次，單月增近18%至181.7萬人次。收報8.04元，升0.88%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見64.9元，收報64.9元，升0.62%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1972元，收報1972元，升0.43%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.6元，收報1.54元，升4.05%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見133.8元，收報133.7元，升2.06%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見10.12元，收報9.99元，升1.73%；吉利汽車（80175）創上市新高，見13.56元，收報13.56元，升8.48%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1972元，收報1972元，升0.43%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見16.98元，收報16.98元，升0.12%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1074元，收報1074元，升0.05%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見59.4元，收報59.4元，升0.54%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見40.4元，收報40.3元，升0.3%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見185元，收報184.8元，升8.26%；廣聯科技（2531）創上市新高，見22.6元，收報22.6元，升10.51%；華潤飲料（2460）創上市新高，見16.6元，收報16.34元，升12.69%；吉利（0175）創52周高，見14.9元，收報14.76元，升8.21%；福耀玻璃（3606）創52周高，見58.9元，收報58.7元，升1.65%；第一太平（0142）創52周高，見4.7元，收報4.66元，升4.02%；吉利汽車（0175）創52周高，見14.9元，收報14.76元，升8.21%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.215元，收報0.2元，升2.56%；順誠（0531）創52周高，見0.48元，收報0.48元，無升跌；意達利控股（0720）創52周高，見0.186元，收報0.186元，升1.09%；東江環保（0895）創52周高，見2.64元，收報2.49元，升19.14%。

破頂指數成份股包括，吉利（0175）創52周高，見14.9元，收報14.76元，升8.21%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括中國通才教育（2175）低見1.05元，收報1.13元，跌1.74%；眾誠能源（2337）低見1.98元，收報2.01元，跌1.47%；寶積資本（8168）低見0.031元，收報0.036元，跌10%；萬里印刷（8385）低見0.106元，收報0.107元，跌0.93%；佛朗斯（2499）低見11.2元，收報11.44元，升1.42%。

創52周低，包括國際家居零售（1373）低見1.06元，收報1.06元，跌1.85%；科聯系統（0046）低見1.88元，收報1.88元，跌2.08%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，無升跌；鐵貨（1029）低見0.089元，收報0.092元，跌8%；樂氏國際控股（1529）低見0.072元，收報0.077元，跌1.28%；中慶股份（1855）低見6.47元，收報6.63元，跌1.63%。

異動股

上升異動股，包括，興利（香港）控股（0396）收報0.131元，升70.13%；中國天億福（8196）收報0.097元，升53.97%；匯聯金融服務（8030）創52周高，見1.25元，收報1.09元，升37.97%；卡姆丹克（0712）收報0.125元，升37.36%；利駿集團香港（8360）收報0.74元，升32.14%；奧傳思維控股（8091）收報0.034元，升25.93%；三寶科技（1708）收報0.54元，升25.58%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.051元，升24.39%；中國集成控股（1027）收報0.61元，升22%；鉅京控股（8450）創52周高，見0.14元，收報0.126元，升21.15%。

下跌異動股，包括，僑雄國際（0381）收報1.66元，跌47.63%；保寶龍科技（1861）收報2.01元，跌33%；民富國際（8511）收報0.69元，跌31%；九台農商銀行（6122）收報1.15元，跌20.14%；C-LINK SQ（1463）收報0.52元，跌20%；同景新能源（8326）收報0.125元，跌18.83%；萬城控股（2892）收報0.325元，跌15.58%；滿地科技股份（1400）收報0.039元，跌15.22%；百能國際能源（8132）收報0.083元，跌14.43%；華星控股（8237）收報0.024元，跌14.29%；中國三迪（0910）收報0.037元，跌13.95%。

其他報道

若賀錦麗當選美國總統 摩通CEO戴蒙據報考慮入閣

多間A股公司上調回購價格上限

社科院：應發行2萬億人幣特別國債 設立股市平準基金

滬深三大指數半日向上 滬指升0.79%

貝萊德大幅增持拼多多

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見近1個月低 隔夜息跌22點子

多間內地券商據報達成首筆互換便利交易

華為最新AI處理器被發現採用台積電晶片

摩通：中國政策組合拳未改變大局

巴西農業部長：巴西應加入「一帶一路」計劃

IMF對日本通脹可持續性信心增強 料日央行繼續加息 日圓貶值至3個月最弱

工信部部長會見蘋果CEO 庫克：願意加大在中國投資

地平線IPO投資者據報包括柏基、挪威主權財富基金等

美銀CEO：聯儲局減息時不要用力過猛

OpenAI任命前白宮官員為公司首位首席經濟學家

財政部在澳門發行50億元人民幣國債

Arm計劃取消高通晶片設計許可

美國疾控中心：麥當勞「足三兩」大腸桿菌 一人死亡

華昊中天醫藥招股 入場費4444.38元

特步第三季主品牌零售銷售錄中單位數增長

優必選折讓19%配股 籌4億

滬深三大指數低開 人行進行7927億人幣逆回購

恒指今早高開26點 華潤飲料上市升13% 潤電配股跌5%

潤電折讓5%配股 籌71億

港股ADR升118點 夜期高水116點 港交所等業績 華潤飲料上市

美債息上升 道指跌6點 納指創3個月高

北水增持石藥 減持盈富