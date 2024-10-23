期內主要業務收入按年升3%至48.52億元，源於現貨、衍生產品及商品市場成交量上升，使交易及結算費增加，但保證金的投資收益淨額減少抵消部分升幅。公司資金的投資收益淨額為5.07億元，升41%，源於外部管理投資基金（外部組合）的公平值收益淨額增加。

第三季聯交所標題平均每日成交金額為1188億元，按年增21%，當中股本證券產品平均每日成交金額1072億元，升23%，衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額116億元，升2%。

滬股通及深股通平均每日成交金額1103億元人民幣，升4%，港股通平均每日成交金額396億元，增長37%。

今年首三季方面收入及其他收益為159.93億元，按年上升2%，當中主要業務收入上升 1%，源於現貨、衍生產品及商品市場成交量上升，使交易及結算費增加，以及LME 收費增加， 但保證金的投資收益淨額減少已抵銷部分升幅。公司資金的投資收益淨額為14.08億元，升20%，源於外部組合錄得公平值收益淨額3.89億元，以及受惠於高利率環境，內部管理的公司資金的投資收益上升。

首三季EBITDA利潤率為74%，較2023年首三季下跌1個百分點。股東應佔溢利為92.7億元，與去年同期大致持平。

港交所行政總裁陳翊庭表示，該所第三季的表現強勁，首9個月收入及溢利均創下歷來第二高紀錄。隨著中國內地公布刺激經濟措施以及全球主要央行採取貨幣寬鬆政策，投資氣氛逐漸好轉，香港市場於9月底充分展現出活力和多樣性，港交所旗下所有市場均錄得強勁成交量，現貨、衍生產品、交易所買賣產品（ETP）以及滬深港通市場單日成交量均創下多項紀錄。

此外，商品市場在第三季繼續保持強勁勢頭，倫敦金屬交易所（LME）首9個月收費交易金屬合約的平均每日成交量同比上升了25%，推動集團今年的首9個月業績實現增長。

港交所績前收報317.8元，升2.2%，半日成交11.63億元。

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