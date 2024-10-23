信和置業（0083）副主席黃永光今日在股東會後接受傳媒訪問時表示，隨著特首宣布施政報告推出連串政策，加上減息周期剛開始，內地過去三至四周亦宣布多項政策刺激經濟，連同已有逾16萬專才來港，往後仍繼續前來，因此他對香港、香港樓市及中國有信心，亦見同業有加價，他們會随市定價。集團已在過去一年在港購入土瓜灣、宋皇台及大嶼山臨海豪宅地。執行董事田兆源表示，集團計劃在今年至明年底在港推售4925伙單位。
至於施政報告提倡海外生來港留學，甚至推動黄金國際交易中心，黄永光形容有關政策利好香港，並帶動建築、保安、物管行業，促進就業。資產管理董事蔡碧林稱，在政府今次倡議前，集團已有物業租予來港專才，旗下住宅出租率達95%，亦有多個大學和他們冾商租用他們寫字樓。在港府更新資本投資計劃，可予投資者增加購買豪宅彈性後，田兆源稱，這對集團在推售St George Mansion時有正面作用。
在酒店業務方面，財務聯席董事周承雯表示，業務已回復至疫情前80%，隨著國慶黃金周訪港旅客數目增長逾兩至122萬，亦帶動業務有相應增長，不過黃永光稱，酒店房租仍有少許壓力，冀官商民合作搞旺市場，他對酒店業務前景樂觀。至於港人北上消費，蔡碧林認為，由於在一小時生活圈內有6600萬人口，十一檔期日均有17萬旅客訪港，料在經濟向好時，對香港零售租務不成問題。
至於信置有份投資的楊協成增持维他奶（0345），他謂留待4個月後楊協成股東大會解答。
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