一線城市受訪者這一數字升至24%，半年增加2個百分點，二三線城市受訪者意願亦分別上升8及4個百分點，分別至17%及12%。

各年齡組中，31至64歲的受訪者買樓意願最大，達15%至18%。瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉指，內地購房者意願提速利好香港住宅市場，尤其新房銷售在2024年上半年新房佔交易額的50%以上。

此外，梁展嘉表示，內地購房者移居香港意向也為該行看好香港未來人口增長帶來支撐，有望帶動住宅租金呈結構性上升趨勢，預測2024至2030年複合增長率達5%。疊加按揭利率進一步下調， 瑞銀預計2025年香港住宅價格有望回升，由0%到增長5%。

調查顯示，打算未來兩年內購買香港房產的受訪者中有近50%已聯繫香港房產經紀人或安排睇樓，表明其買樓決心相對較強。內地居民有意移居香港，11%的受訪者表示計劃未來兩年內赴港。

預算方面，多數內地購房者瞄準800萬元以下香港房產。境外銀行按揭貸款、境內銀行按揭貸款和香港開發商貸款為前三大潛在融資來源。瑞銀認為，中國資本管制嚴格仍是在港購房的主要障礙所在。

瑞銀指，內地購房者首選五大地區為灣仔、九龍城、沙田、中西區和油尖旺。同時， 在選擇購房地點時，當地的交通和連通性、周邊環境及學校網路被視為最重要因素。調查顯示，內地購房者偏好多為兩房或更少的單元、新樓、已竣工專案及自住樓。計劃買樓用於出租的人希望租金收益率達到4.1%，其月租金收入平均預期為26,000元。