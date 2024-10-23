演示日除了有8間入圍初創進行分享及方案展示，亦邀請到多間參與實驗室的金融機構，包括匯豐銀行、摩根大通、安盛及其他行業領袖代表，就財富科技、保險科技和綠色金融科技等議題分享見解。

許正宇、數碼港主席陳細明，以及埃森哲大中華區董事總經理、香港金融服務行業負責人徐海澄，連同多間金融機構、金融科技公司及創投企業等代表亦有出席。

2024 年加速器計劃以「加速金融科技卓越發展」為主題，旨在協助金融科技企業探索新機遇， 推動區內創新發展，並支持初創利用科技推動變革和產品提升。入選實驗室的初創在超過35個國家及地區、超過100個申請中脫穎而出。入圍項目分別聚焦生成式人工智能（Generative AI）、客戶體驗優化、財富科技、保險科技、綠色金融科技及Web3.0。

據新聞稿，「亞太金融科技創新實驗室」10年來已吸引來自逾35個國家和地區、合共 1,600多份申請，參與計劃的80家公司共籌得逾10億美元資金，推出407個概念驗證計劃，完成超過332個試點項目，其中15個項目已被收購。

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