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華昊中天唐莉：料優替德隆注射液價格未來兩年不會有太大變化

生物醫藥公司華昊中天（2563）今日起至下周一（28日）起招股，據公司招股書文件所示，優替德隆注射液為公司單一核心產品，惟其價格自去年起3月1起大跌六成。被問到有關產品未來產品的走勢時，華昊中天董事長、執行董事首席科學官兼首席營銷官唐莉回應，假設今年剩下時間產品成功參加「簡易續約」後，料明年及後年優替德隆注射液的價格不會有太大變化。

據華昊中天招股書所示，優替德隆注射液於去年1月時，被納入2022年國家醫保藥品目錄，旨於減輕患者的用藥負擔，並自去年3月1起執行談判價，而該談判價的有效期至今年年底。

唐莉於今日招股記者會中表示，創新藥於進入國內醫保談判機制之前，可以自主定價，而於進入國談後，增加患者對於藥品的可及性，優替德隆注射液降價六成，但同時令銷量亦大規模提升。她提到，目前已於500多家國家公立醫院銷售，未來將加強推廣工作，將產品加入到更多國家公立醫院。

華昊中天是次引入4名基石投資者，包括TPG持有多數股權的Novotech SG、百洋健康、SilkyWater Absolute Return及富策控股，假設股份最後定價中位數19元計，4名基投一共認購約936萬股份，佔是次發售股份總數64.13%。

華昊中天是招擬發行1459萬股H股，其中一成在港公開發售，招股價介乎每股16至22元，集資最多約3.2億元，一手200股計，入場費約4,444元，將於下周四（31日）掛牌。

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