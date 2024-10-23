香港投資基金公會宣布，今推出《有「基」可「成」》動畫系列，以及3條投資者教育短片，向投資者講解基金投資的好處及正確的投資態度。基金公會主席余振聲表示，金融市場瞬息萬變，該會昐藉此動畫系列，加深投資者對基金的認識，並了解基金作為環球機構及零售投資者，其中一項重要投資工具的獨特優勢。
是次動畫短片一共有3集，分別為《投資健身室》、《基金自助餐，口味任你揀》及《基金自助餐，口味任你揀》，利用聰明及忠心的寵物「基哥」為主角敘述故事。投資基金委員會聯席主席黃德泰表示，相信未來動畫影響會陸續有來。余振聲亦稱，經過是次經驗後，將會陸續與持份者及相關單位研究和合作，進行投資者教育工作，如虛擬資產方面。
黃德泰於隨後座談會提到，於過去一年本港投資者偏好債券基金，過去亦發現港投資者較偏好於有派息的基金。而股票基金方面，黃德泰表示則視乎當時的市况，而今年上半年見日本及印度股票基金較受觀迎。投資基金委員會副主席雷敏諾則表示，香港本地投資者投資基金時較愛「短炒」，歐洲或外國投資者則較重視風控管理及長線投資。
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