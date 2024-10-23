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戶口互聯｜匯豐：指定個人客戶今年底前可於App上檢視其他銀行戶口

金管局宣布將「銀行同業帳戶數據共享」（IADS）命名為「戶口互聯」，並聯同香港科技園公司推出「戶口互聯開發者平台」。匯豐銀行表示，該行參與「戶口互聯」，於計劃的框架下，匯豐可與其他銀行安全地共享客戶授權的帳戶數據。匯豐續指，該行指定個人客戶於今年年底前，將可可於在流動理財App上，檢視其他主要銀行的戶口資料。

中小企方面，匯豐表示現時與10間參與「戶口互聯」計劃的銀行建立應用程式介面（API）連接，讓同業可查閱匯豐客戶授權的存款帳戶數據，以支持中小企貸款申請。另外亦於商務「網上理財」平台新增功能，合資格商業綜合戶口客戶在申請中小企貸款時，可透過網上平台授權匯豐查閱他們於其他銀行的戶口資訊，無需提交紙本結單，過程更快捷方便。

匯豐香港區首席營運總監湯穎欣表示，開放銀行有助推動數碼創新及普及金融發展，而「戶口互聯」 計劃的推出，令銀行可提升數據應用，從而打破服務壁壘，促進個人化方案及簡化流程。

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