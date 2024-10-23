中小企方面，匯豐表示現時與10間參與「戶口互聯」計劃的銀行建立應用程式介面（API）連接，讓同業可查閱匯豐客戶授權的存款帳戶數據，以支持中小企貸款申請。另外亦於商務「網上理財」平台新增功能，合資格商業綜合戶口客戶在申請中小企貸款時，可透過網上平台授權匯豐查閱他們於其他銀行的戶口資訊，無需提交紙本結單，過程更快捷方便。

匯豐香港區首席營運總監湯穎欣表示，開放銀行有助推動數碼創新及普及金融發展，而「戶口互聯」 計劃的推出，令銀行可提升數據應用，從而打破服務壁壘，促進個人化方案及簡化流程。

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