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即時財經新聞

恒指收市升261點 科指升1.8% 成交、北水回升 華潤飲料升15%

多間內地券商據報達成首筆互換便利交易、多間A股公司上調回購價格上限，同時，社科院亦稱應發行2萬億人幣特別國債，設立股市平準基金，消息刺激A股、港股向上。而貝萊德大幅增持拼多多，亦利好科技股。科指、國指見一周高，恒指、科指升穿10天線，20天線齊齊得而復失。大市成交、北水流入均回升，大市波幅亦擴闊。華潤飲料（2460）上市收報16.68元，升15.03%。港交所（0388）績後升1.22%。

恒指今早高開26點，高位升443點，低位跌50點，高低波幅493點，是10月18日後最闊。上升股份比例為35.06%，下跌為31.29%，無升跌為33.63%。

恒指收市升261點或1.27%，報20760點，大市成交金額1926億元，較上日增加24.45%，是10月21日1955.63億元成交後最多；國指升115點或1.56%，報7478點。恒生科技指數收報4605點，升1.86%。

藍籌股成交金額819.69億元，佔大市成交42.55%；科指成份股成交金額476.92億元，佔大市成交24.76%；國指成份股成交金額699.04億元，佔大市成交36.29%。

24隻雙櫃台股，總成交1.65億元人民幣，相當於約1.79億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額增加15.08%，至177.22億元，佔大市成交9.19%。牛熊證成交金額87.85億元，增加23.13%；窩輪成交金額89.36億元，增加8.12%。

藍籌56隻升，24隻下跌，2隻無升跌。信義光能（0968）升12.43%，收報3.8元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌6.6%，收報19.38元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報107.4元，升6.34%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報48.2元，跌3.7%。

恒指升穿10天線(20620.85點)，20天線(20867.47點)得而復失。科指升穿10天線(4546.81點)，20天線(4608.4點)得而復失。

北水南下合計淨流入93.99億元，較上日增加59.14%，淨流入金額是10月21日124.3億元後最多，對上一次連續3日淨流入是10月15日。北水連續第3日流入，累計流入277.36億元。北水本月累計流入641.44億元，按月增加51.55%，連續第2個月增加，金額是6月後新高，連續第16個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.16%，是10月18日後最大升幅，當日升幅為4.35%。高見20942.26點，是10月18日20952.99點後最高。今日收市報20760.15點，是10月18日後收市新高，當日報20804.11點。連升2日，累計升281.69點，對上一次連升2日是10月7日。

科指曾升最多3.28%，是10月18日後最大升幅，當日升幅為7.17%。高見4669.85點，是10月15日4682.83點後最高。收市報4605.62點，是10月14日後收市新高，當日報4668.18點。連升2日，累計升113.72點，對上一次連升2日是10月7日。

國指曾升最多2.54%，是10月18日後最大升幅，當日升幅為4.94%。高見7550.15點，是10月15日7570.47點後最高。收市報7478.23點，是10月14日後收市新高，當日報7579.94點。連升2日，累計升137.67點，對上一次連升2日是10月7日。

午後消息股表現

匯豐降周大福（1929）目標價。周大福上季港澳同店銷售跌30%，黃金存貨對沖致中期盈利跌最多46%。收報7.85元，升7.83%。

金價再創新高 銀價12年高 比特幣連跌3日。

黃金股

中國黃金國際（2099）收報37.8元，跌2.33%。

靈寶黃金（3330）收報3.21元，升2.56%。

紫金礦業（2899）收報17.34元，升0.81%。

招金礦業（1818）收報14.58元，升3.4%。

價值黃金（3081）創上市新高，見65.16元，收報65.1元，升0.93%。

SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1977元，收報1977元，升0.69%。

山東黃金（1787）收報17.88元，升0.9%。

奇瑞汽車已選中金等 安排香港IPO 最快明年上市。

電車股

吉利（0175）創52周高，見14.9元，收報14.54元，升6.6%。

比亞迪（1211）收報289.2元，升1.62%。

小鵬（9868）收報44.15元，升4.25%。

理想（2015）收報107.4元，升6.34%。

蔚來（9866）收報41.2元，升1.48%。

零跑（9863）收報29.7元，升2.06%。

恒大汽車（0708）收報0.345元，無升跌。

瑞銀梁展嘉︰內地人置業意願升利好港住宅市場 料明年樓價升最多5%

本地地產股

新世界發展（0017）收報8.04元，升0.25%。

新鴻基地產（0016）收報84.3元，跌0.18%。

長實集團（1113）收報32.6元，跌0.91%。

恒地（0012）收報26.15元，無升跌。

信和置業（0083）收報8.38元，跌0.83%。

華置（0127）收報1.28元，升0.79%。

嘉華國際（0173）收報1.82元，無升跌。

海豐（1308）首三季收入升19% 派特別息0.4元。收報22.3元，升2.06%。

信置（0083）副主席黄永光：對香港樓市有信心 視市況定價。收報8.38元，跌0.83%。

港交所（0388）第三季多賺7%至31.45億 收入升6% 符預期。收報314.8元，升1.22%。

今早及隔晚消息股表現

貝萊德大幅增持拼多多。美團（3690）收報194.9元，升5.47%。

特步（1368）第三季主品牌零售銷售錄中單位數增長。收報5.7元，跌0.18%。

優必選（9880）折讓19%配股 籌4億。收報111.9元，升3.9%。

潤電（0836）折讓5%配股 籌71億。收報19.38元，跌6.6%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中廣核電力（1816）收報2.92元，跌3.31%。

中煤能源（1898）收報9.45元，跌1.87%。

麗珠醫藥（1513）收報28.4元，無升跌。

上海石油化工股份（0338）收報1.19元，跌0.83%。

海豐國際（1308）收報22.3元，升2.06%。

滔搏（6110）收報2.84元，升2.9%。

華潤飲料（2460）上市，定價14.5元。公開發售超購逾233倍，一手中籤比率三成。華潤飲料暗盤收報16元，高上市價一成，每手賬面賺300元。創上市新高，見16.78元，收報16.68元，升15.03%。

呂宇健旗下利駿（8360）響應簡樸房政策，改名簡樸生活集團。收報0.72元，升28.57%。

龍源電力（0916）16.86億人幣收購母公司8項新能源業務。收報7.18元，升4.51%。

越秀地產（0123）25.33億人幣投得北京昌平居住及設施用地。收報6.29元，升0.96%。

國藥（1099）第三季淨利潤按年減一成至3.22億人幣。收報20.5元，升1.23%。

思捷（0330）將德國附屬轉售當地百年老店Deichmann。收報0.148元，跌3.9%。

聯通（0762）首三季純利升10%至190億元人幣，聯通雲收入升近兩成。收報7.14元，升4.08%。

神話世界（0582）擬在濟洲項目增投資，冀吸引日台旅客。收報0.193元，無升跌。

泡泡瑪特（9992）第三季整體收益增至多125%。創52周高，見76.7元，收報75.2元，升18.52%。

匯彩（1180）擬拓菲律賓市場。收報0.93元，無升跌。

中電信（0728）首三季純利升8%至293億元人幣。收報4.67元，跌0.43%。

李寧（2331）伙紅杉資本組合資公司拓海外市場，涉資2億。李寧第三季零售流水按年錄中單位數下降。收報15.28元，跌4.86%。

淘寶雙11昨首輪售賣，174個品牌成交額破億元人民幣。阿里巴巴（9988）收報97.3元，升0.05%。

東方海外（0316）112億人幣，租6集裝箱船15年。收報111.1元，升1.37%。

國泰（0293）：今年首9個月載客破2000萬人次，單月增近18%至181.7萬人次。收報8.04元，升0.88%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見65.16元，收報65.1元，升0.93%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1977元，收報1977元，升0.69%；成都高速（1785）創上市新高，見2.49元，收報2.44元，升5.63%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.6元，收報1.52元，升2.7%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見135.3元，收報134.6元，升2.75%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見10.12元，收報9.93元，升1.12%；吉利汽車（80175）創上市新高，見13.6元，收報13.36元，升6.88%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1977元，收報1977元，升0.69%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見16.98元，收報16.98元，升0.12%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1074.1元，收報1074.1元，升0.06%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1153.85元，收報1153.85元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見567.95元，收報567.95元，升0.36%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.37元，收報8.37元，升0.9%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見59.6元，收報59.6元，升0.88%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見40.6元，收報40.6元，升1.05%；一脈陽光（2522）創上市新高，見35.85元，收報34.95元，升11.66%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見188元，收報185.6元，升8.73%；廣聯科技（2531）創上市新高，見22.85元，收報22.6元，升10.51%；華潤飲料（2460）創上市新高，見16.78元，收報16.68元，升15.03%；吉利（0175）創52周高，見14.9元，收報14.54元，升6.6%；京東物流（2618）創52周高，見16.26元，收報16.06元，升6.36%；福耀玻璃（3606）創52周高，見58.9元，收報57.85元，升0.17%；鈞濠集團（0115）創52周高，見7元，收報7元，無升跌；第一太平（0142）創52周高，見4.72元，收報4.72元，升5.36%；吉利汽車（0175）創52周高，見14.9元，收報14.54元，升6.6%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.243元，收報0.242元，升24.1%；順誠（0531）創52周高，見0.48元，收報0.48元，無升跌。

破頂指數成份股包括，吉利（0175）創52周高，見14.9元，收報14.54元，升6.6%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括中國通才教育（2175）低見1.05元，收報1.11元，跌3.48%；眾誠能源（2337）低見1.98元，收報2.04元，無升跌；盈利時（6838）低見0.395元，收報0.395元，跌4.82%；寶積資本（8168）低見0.031元，收報0.035元，跌12.5%；萬里印刷（8385）低見0.106元，收報0.11元，升1.85%；TOPSTANDARDCORP（8510）低見0.07元，收報0.08元，無升跌；佛朗斯（2499）低見11元，收報11.34元，升0.53%。

15隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.06元，收報1.07元，跌0.93%；科聯系統（0046）低見1.88元，收報1.88元，跌2.08%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，無升跌；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；權威金融（0397）低見0.1元，收報0.103元，跌2.83%；鐵貨（1029）低見0.089元，收報0.091元，跌9%；金石資本集團（1160）低見0.209元，收報0.209元，無升跌；靄華押業信貸（1319）低見0.21元，收報0.21元，無升跌；樂氏國際控股（1529）低見0.07元，收報0.073元，跌6.41%；億仕登控股（1656）低見1.22元，收報1.22元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，興利（香港）控股（0396）收報0.121元，升57.14%；電訊首科（3997）創52周高，見0.86元，收報0.81元，升55.77%；中國天億福（8196）收報0.095元，升50.79%；順風清潔能源（1165）收報0.056元，升47.37%；汽車街（2443）收報25.4元，升43.5%；卡姆丹克（0712）收報0.125元，升37.36%；富一國際控股（1470）收報0.063元，升34.04%；TRUE PARTNER（8657）收報0.44元，升33.33%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.054元，升31.71%；利駿集團香港（8360）收報0.72元，升28.57%。

下跌異動股，包括，僑雄國際（0381）收報2.04元，跌35.65%；新威國際（0058）收報0.58元，跌22.67%；滿地科技股份（1400）收報0.036元，跌21.74%；同景新能源（8326）收報0.122元，跌20.78%；裕興科技（8005）收報0.173元，跌19.53%；九台農商銀行（6122）收報1.16元，跌19.44%；大地教育（8417）收報0.014元，跌17.65%；寶沙發展（1069）收報0.049元，跌16.95%；萬城控股（2892）收報0.32元，跌16.88%；國茂控股（8428）收報0.32元，跌15.79%。

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