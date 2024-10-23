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戶口互聯丨金管局銀行同業數據共享正式命名為「戶口互聯」

金管局公布，銀行同業帳户數據共享（IADS）計劃正式命名為「戶口互聯」，並聯同香港科技園公司推出「戶口互聯開發者平台」，促進銀行按照客户意願，安全而高效地與其他銀行共享帳戶數據。 

戶口互聯先導計劃於今年1月展開，共有28家銀行參與，建立銀行同業共享帳戶數據的守則和標準，涵蓋零售、公司和中小企客戶，方便銀行按照客戶意願，將名下存款帳戶資訊，包括帳戶是否存在、狀態、結餘和交易紀錄，分享至另一家銀行。

金管局與科技園推出的戶口互聯開發者平台，提供一站式參與銀行的帳戶測試數據和模擬應用程式介面（API），促進銀行與科技公司合作，共同研發更多以數據為本的銀行產品和服務。

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