內地民辦教育服務供應商新東方（9901）公布，截至2024年8月底止的第一季度股東應佔淨利潤按年上升48.4%至2.45億美元，新東方股東應佔每ADS基本和攤薄利潤分別為1.49美元和1.48美元。第一季度的經營利潤按年上升42.9%至2.93億美元，不包括東方甄選自營產品及直播電商業務產生的經營虧損的第一季經營利潤則按年上升58.4%至3.03億美元。
新東方預計2025財年第二季，即2024年9月1日至2024年11月30日期間且不包括東方甄 選自營產品及直播電商業務實現的營收的第二季淨營收將為8.51億美元至8.72億美元之間，按年上升率為25%到28%之間。
第一季淨營收按年上升30.5%至14.35億美元，主要由於公司的教育屬性新業務帶動收入增加。不包括東方 甄選自營產品及直播電商業務實現的營收的第一季淨營收則按年上升33.5%至12.78億美元。
第一季經營成本及開支為11.42億美元，按年增加27.6%﹔第一季Non-GAAP經營 成本及開支為11.35億美元，按年增加32.8%。增加的主要原因是加速擴展教學空間及新整合的文旅業務所帶來相關成本及開支的增加。
截至2024年8月31日止，學校及學習中心的總數為1,089間，與截至2024年5月31日止 的1,025間相比，增加了64間；與截至2023年8月31日止的793間相比，增加了296間。 截至2024年8月31日止，學校的總數為80間。
新東方董事會執行主席俞敏洪表示，很高興以30.5%的穩健營收增長開啟2025財年。不包括東方甄選自營產品及直播電商業務實現的營收的第一季淨營收按年上升33.5%。第一季出國考試準備和出國諮詢業務分別按年增長約18.8%和20.7%。同時，第一季針對成人及大學生的國內考試準備業務錄得按年增長約30.4%。此外，教育新業務全都在第一季度維持強勁增長勢頭，錄得營收按年增長49.8%。
新東方首席執行官周成剛則提到，新整合的文旅業務在本財年第一季度錄得大幅增長，公司開展了高品質的海外遊學團，以及針對K-12和大學生的 國內研習營，還在中國30個特色省份及國際上籌辦多項面向各年齡階層的頂級文旅項目，相信從2025財政年度開始，這項新業務將帶來有意義的收入貢獻。
回購方面，董事會進一步批准將2022年7月授權的回購計劃有效期延長至2025年5月31日，並將公司授權回購的股份總價值從4億美元增加 至7億美元。截至2024年10月22日，公司根據股份回購計劃在公開市場累計回購約980萬股美國存託股，總值約4.58億美元。
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