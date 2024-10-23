新東方預計2025財年第二季，即2024年9月1日至2024年11月30日期間且不包括東方甄 選自營產品及直播電商業務實現的營收的第二季淨營收將為8.51億美元至8.72億美元之間，按年上升率為25%到28%之間。

第一季淨營收按年上升30.5%至14.35億美元，主要由於公司的教育屬性新業務帶動收入增加。不包括東方 甄選自營產品及直播電商業務實現的營收的第一季淨營收則按年上升33.5%至12.78億美元。

第一季經營成本及開支為11.42億美元，按年增加27.6%﹔第一季Non-GAAP經營 成本及開支為11.35億美元，按年增加32.8%。增加的主要原因是加速擴展教學空間及新整合的文旅業務所帶來相關成本及開支的增加。

截至2024年8月31日止，學校及學習中心的總數為1,089間，與截至2024年5月31日止 的1,025間相比，增加了64間；與截至2023年8月31日止的793間相比，增加了296間。 截至2024年8月31日止，學校的總數為80間。

新東方董事會執行主席俞敏洪表示，很高興以30.5%的穩健營收增長開啟2025財年。不包括東方甄選自營產品及直播電商業務實現的營收的第一季淨營收按年上升33.5%。第一季出國考試準備和出國諮詢業務分別按年增長約18.8%和20.7%。同時，第一季針對成人及大學生的國內考試準備業務錄得按年增長約30.4%。此外，教育新業務全都在第一季度維持強勁增長勢頭，錄得營收按年增長49.8%。

新東方首席執行官周成剛則提到，新整合的文旅業務在本財年第一季度錄得大幅增長，公司開展了高品質的海外遊學團，以及針對K-12和大學生的 國內研習營，還在中國30個特色省份及國際上籌辦多項面向各年齡階層的頂級文旅項目，相信從2025財政年度開始，這項新業務將帶來有意義的收入貢獻。

回購方面，董事會進一步批准將2022年7月授權的回購計劃有效期延長至2025年5月31日，並將公司授權回購的股份總價值從4億美元增加 至7億美元。截至2024年10月22日，公司根據股份回購計劃在公開市場累計回購約980萬股美國存託股，總值約4.58億美元。

其他報道

戶口互聯丨金管局銀行同業數據共享正式命名為「戶口互聯」

虛擬保險OneDegree母企易名為AIFT

全日沽空金額增25% 南方恒生科技沽空減13%

恒指收市升261點 科指升1.8% 成交、北水回升 華潤飲料升15%

天瀧標售成交增至19伙 4房5134萬沽出

戶口互聯｜匯豐：指定個人客戶今年底前可於App上檢視其他銀行戶口

戶口互聯｜渣打香港：第四季推跨行戶口查詢服務

歐央行據報開始討論要否減息到中性水平以下 歐元貶值見兩個月最弱

星展香港CEO近半億破頂價購THE ASTER特色戶

匯豐降周大福目標價

美國麥當勞「足三兩」含大腸桿菌 香港發言人：不涉香港產品及食材

滬指午後穩守3300點 連升四個交易日

華昊中天唐莉：料優替德隆注射液價格未來兩年不會有太大變化

金價再創新高 銀價12年高 比特幣連跌3日

奇瑞汽車已選中金等 安排香港IPO 最快明年上市

許正宇：重點關注央行數碼貨幣、移動支付及虛擬資產交易等領域

【有片：埋身擊】比特幣後市料橫行 可趁低吸少量以太幣

瑞銀梁展嘉︰內地人置業意願升利好港住宅市場 料明年樓價升最多5%

半日沽空金額增23% 潤電沽空增53倍

海豐首三季收入升19% 派特別息0.4元

恒指半日升342點 科指升2.3%升穿10天、20天線 華潤飲料升12%

黄永光：對香港樓市有信心 視市況定價

海豐首三季收入升19% 派特別息0.4元