錦藝集團（0565）宣布，與獨立第三方蒙翰廷持股的中國物流控股集團之附屬公司，在港成立合營的瓊港澳航空發展投資，經營及管理若干貨運專機租賃業務，包括但不限於由香港到邁阿密及其他地點的貨物安排，並作為新業務發展。
該集團指，中國物流是一家綜合物流解決方案提供商，為其合作夥伴提供高度定制化的供應鏈解決方案總部位於大灣區（香港及深圳）及海南自由貿易港（海口）。其通過全球網絡，服務覆蓋自提貨到最後一公里配送，以及退貨物流管理及其他增值供應鏈服務。中國物流亦於組建多家航空物流業務及管理複雜的全球航空營運方面，擁有豐富經驗。
錦藝集團今日股價收報0.67元，收報0.67元，升6.35%，成交額達到114萬元。
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