香港快運11周年賀圖一出，除了香港網民，亦引來不少台灣網民關注。有網民留言道：「非常好設計，使雙子星扭曲」、「可能實習生那時候還沒出生」、「兩棟野加架飛機喺中間，點兜都兜唔到啦 」。但亦有網民「唔覺得似」，並認為只是部分人過度聯想。現時香港快運已將賀圖下架，《明報》已向香港快運查詢。

美國在2001年9月11日早上發生「911」恐怖襲擊事件，伊斯蘭組織蓋達騎劫4架民航飛機，分別撞向紐約世貿中心南北兩塔、弗吉尼亞州的五角大樓，以及撞落賓夕法尼亞州一片草地。事件導致2996人死亡、逾6000人受傷。

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