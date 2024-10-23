為慶祝踏入11周年，香港快運（HK Express）近日更新 Facebook 專頁封面。新封面賀圖顯示「11 Years」的字眼，其中「11」的字型設計略為扭曲，中間更附上香港快運航空的客機相片。然而，有關賀圖一出，隨即引起網民熱議，有網民直言，圖片不禁令人聯想起美國2001年發生的「911事件」。
香港快運11周年賀圖一出，除了香港網民，亦引來不少台灣網民關注。有網民留言道：「非常好設計，使雙子星扭曲」、「可能實習生那時候還沒出生」、「兩棟野加架飛機喺中間，點兜都兜唔到啦 」。但亦有網民「唔覺得似」，並認為只是部分人過度聯想。現時香港快運已將賀圖下架，《明報》已向香港快運查詢。
美國在2001年9月11日早上發生「911」恐怖襲擊事件，伊斯蘭組織蓋達騎劫4架民航飛機，分別撞向紐約世貿中心南北兩塔、弗吉尼亞州的五角大樓，以及撞落賓夕法尼亞州一片草地。事件導致2996人死亡、逾6000人受傷。
其他報道
新東方料第二季淨營收升25至28% 新文旅業務25財年將貢獻有意義收入
恒指收市升261點 科指升1.8% 成交、北水回升 華潤飲料升15%
戶口互聯｜匯豐：指定個人客戶今年底前可於App上檢視其他銀行戶口
歐央行據報開始討論要否減息到中性水平以下 歐元貶值見兩個月最弱
美國麥當勞「足三兩」含大腸桿菌 香港發言人：不涉香港產品及食材