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【久利生專欄】數碼港可搬去啟德郵輪碼頭？

記得以前讀過香港最出色的政經評論，其中最出色最有印象的一篇，是大膽提議將香港島薄扶林水塘填平，得出地皮之後用來起貴價樓。那陣時不知道這就叫think out of the box。

施政報告提出《香港旅遊業發展藍圖2.0》，文體旅局長說，本港5月至8月是風季，容易受颱風影響，是以不能直接與新加坡比較。當局需檢視郵輪碼頭如何做得更旺。

沒人討論但仍忽發奇想，與其旺丁不旺財，不如一旺不如一靜，重質不重量，將郵輪碼頭泊位全部集中回歸尖沙咀便算，只做廣東道、星光大道也夠。至於啟德的「原址」，就將成個數碼港搬過去。

我沒有兩者的實際總面積，但感覺上可用空間差不多？當然啟德郵輪的地價很高，但事實是近年已跌了不少，反正又已起好，也不是最prime的維港景，用來做科研也未嘗不可，只少經濟效益怎差都好過變工友飯堂。

近年來，香港科技創新產業發展迅速，但數碼港作為本港重要的科技園區，其地理位置和空間限制逐漸顯現出來，和很多人講起，都嫌出入很是隔涉。

筆者認為，將數碼港搬遷至啟德郵輪碼頭是一個值得考慮的方案（雖然根本沒有這方面討論），不僅能為科技企業提供更好的發展空間，還能為啟德新發展區注入活力。

根據ChatGPT形容，「數碼港位於港島南區，雖然環境優美，但交通不便，離市中心較遠」，這對於特區政府主張的招商引資，多少都造成了一定障礙。

隨著入駐企業數量的增加，數碼港的空間已趨飽和，難以滿足未來發展需求。當然，數碼港亦都已經擴建到第五期，沒有理由未起好便搬走。

但相比之下，啟德郵輪碼頭具有很多優勢。首先是位置至少不會差得過數碼港，位於九龍中心地帶，交通便利，鄰近港鐵站和多條興建中的主要幹道，便於人才往來和商業互動。

其次，啟德新發展區擁有充足的土地資源，可以為科技企業提供更大的發展空間。郵輪碼頭本身就是一個現代化的建築，具備良好的基礎設施，適合改造成為科技園區。

寫這類文章一定要講協同效應。啟德郵輪碼頭作為香港的新地標之一，將其改造成科技園區可以彰顯香港推動創新科技的決心，提升國際形象。

更實際的是，會產生促進產業的所謂集群效應。啟德新發展區規劃有多個商業區和住宅區，將數碼港遷移至此可以形成更大規模的科技創新生態系統，吸引更多相關企業和人才聚集。

我不知道數碼港和香港大學目前有何合作，和關係有多緊密（不及中大X科學園？）。但如果搬到東九去，則可以香港科技大學，甚至其他幾間位於九龍的大學加強聯動。

科技園區的入駐，可以為啟德新發展區注入活力，刺激周邊商業和服務業發展，創造就業機會。現有休憩用地也大可以保留，而輕軌就有了興建的必要性。

近幾年政府銳意打造東九龍CBD，不少金融機構都響應進駐，筆者建議各大銀行可以設立分行及中小企融資服務中心，協助初創渡過call loan難關，進一步鞏固產、學、研、投。

郵輪碼頭一直被詬病使用率不高，將其改造成科技園區，可以更有效地利用這片珍貴的海濱土地資源，可以招攬中國龍ETF那些公司來港set up HQ，振興總部經濟。

當然，改造郵輪碼頭和搬遷現有企業都需要大量資金投入。還要考慮如何安置現有的數碼港租戶，以及如何處理原數碼港的土地，後面這個問題相對較易解決。

答案是全部撥給香港大學使用，變成薄扶林校園，作為港大的重要組成部份，甚至艾美酒店都可改做宿舍（最好可以開個學歷認證中心），有助解決港大長期搵地難的問題。當然數碼港本身的「業權」也有其歷史複雜性。

政府可以先制定詳細的規劃方案，明確新園區的功能定位和空間佈局，加強與周邊社區的溝通，聽取居民意見，做好配套設施規劃；並且要設立專項基金，為搬遷和改造工程提供資金支持，又可與現有數碼港租戶充分溝通，提供搬遷補貼和優惠政策。

Having said that，將數碼港搬到啟德郵輪碼頭只是一個大膽的想法，當中既沒有任何agenda，但也證明香港的確被困在固有思維，無法打造出一個兼具功能性和建築美的科技園區。

久利生