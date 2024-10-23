在作出除牌決定時，上市委員會考慮了公司股份自 2023 年 4 月 3 日起暫停買賣。根據上市規則，如果公司未能在2024年10月2日前恢復買賣，則聯交所有權取消公司之上市地位。

上市委員會認為截至復牌截止日期及至今，公司未達成任何復牌指引。公司股份仍暫停買賣﹔上市委員會認為公司 2022 年全年業績及隨後的財務業績仍未公佈。因此，公司未達 成復牌指引﹔上市委員會認為針對公司之清盤令尚未撤回或解除及清盤人尚未解除。因此，公司 未達成復牌指引。

以及上市委員會認為公司資不抵債，且針對公司的清盤令仍然有效。因此，公司未達 成復牌指引 ﹔公司未能證明集團管理層及或對公司管理及營運具有重大影響 力的任何人士的誠信、能力及╱或品格不存在合理的監管擔憂。因此，公司未達成復牌指引

上市委員會認為應在公司滿足所有其他復牌指引後，再評估復牌指引的履行情況。基於上述原因，公司未達成復牌指引。在這些情況下，上市委員會認為聯交所有權根據上市規則取消公司之上市地位。

除非公司根據上市規則第 2B 章規定的權利申請覆核除牌決定，否則公司股份上市的最後一日將為 2024 年 10 月 28 日，股份的上市地位將於 2024 年 10 月 29 日上午 9 時正取消。公司已決定不申請覆核除牌決定。

為避免疑義，股份在聯交所取消上市地位後，目前公司在聯交所上市的債券其上市地位將在2024年10月29日股份取消上市地位後維持不變。

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