較早前醞釀股權洽售的ASMPT（0522）公布，擬將旗下先進封裝材料國際公司全部股份，出售予在上海上市的A股公司，即電纜聚合物材料及專業半導體設備商深圳至正高分子材料（603991）（下稱至正高）。深圳至正高計劃透過配售股份集資，及向ASMPT配發股份，股份發行價為32元人民幣，ASMPT據此在深圳至正高持有擴大後股本不少於兩成。該等股份將受一年禁售限制。
根據安排，今次ASMPT出售先進封裝材料國際公司的代價中，有49%會用至正高的股份支付，餘額會以現金支付。同時深圳至正高將向南寧市先進半導體科技公司，安排資產置換，將手上的非半導體業務脫手。ASMPT指，由今年9月30日至業務交割日止，待售的先進封裝材料國際公司的盈利及資產淨值增加，均劃歸深圳至正高，ASMPT則會承擔該業務在待交割前的虧損及資產淨值減少。該集團指，通過今次出售交易，可獲現金流外，亦料可能為獲得A股公司股份，及在半導體材料領域具進一步增長潛力下，為股東創造額外的價值。
深圳至正高早於10月11日起將股份停牌，料停牌時間不少於10個交易日。在進行資產置換同時，其將出售上海至正新材料的100%股權交易擱置。其預計，今次交易涉及重大資產重組及涉關連交易，但是不會觸發控制權變更。
此外，若按至正高發行股份達7450萬股計，增發至已擴大後股本兩成的話，將需增發1490萬股。若按發行價32元人民幣計算，料今次交易的股份代價最少約4.77億元人民幣。由於股份代價佔49%，因此按現金代價佔比計算，料約值4.96億元人民幣。因此料ASMPT出售先進封裝材料國際股權的估值最少值9.73億元人民幣，約為10.61億港元。
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