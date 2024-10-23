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戶口互聯丨上商：已處理超過5000萬中小企貸款

上海商業銀行表示，自參與金管局「戶口互聯」先導計劃（IADS）以來，該行已處理超過5000萬中小企貸款。

上海商業銀行副行政總裁兼零售及數碼策略總監馮鈺龍表示，該行很榮幸獲金管局邀請，成為首批參與IADS先導計劃的銀行之一。上商透過IADS計劃更賦能數碼營運效益，加快中小企業客戶開戶和貸款審批流程，對銀行及中小企業客戶均是一個十分重要的舉措。

該行指出，透過IADS，客戶可授權參與銀行，安全且高效地分享跨銀行存款賬戶數據；在申請該行「商戶分期貸款」服務時，可於無需提交實物證明文件的情況下，簡化流程至最快1天2完成審批，提升市場競爭力。

自參與計劃以來，上商已處理超過5000萬中小企貸款。透過跨銀行的數據分享，中小企可一覽其他銀行之存款賬戶資訊。

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