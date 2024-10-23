上海商業銀行副行政總裁兼零售及數碼策略總監馮鈺龍表示，該行很榮幸獲金管局邀請，成為首批參與IADS先導計劃的銀行之一。上商透過IADS計劃更賦能數碼營運效益，加快中小企業客戶開戶和貸款審批流程，對銀行及中小企業客戶均是一個十分重要的舉措。

該行指出，透過IADS，客戶可授權參與銀行，安全且高效地分享跨銀行存款賬戶數據；在申請該行「商戶分期貸款」服務時，可於無需提交實物證明文件的情況下，簡化流程至最快1天2完成審批，提升市場競爭力。

自參與計劃以來，上商已處理超過5000萬中小企貸款。透過跨銀行的數據分享，中小企可一覽其他銀行之存款賬戶資訊。

其他報道

【久利生專欄】數碼港可搬去啟德郵輪碼頭？

金沙訂新5年期融資共涉款324.5億元

錦藝擬組合營貨機租賃公司

新東方料第二季淨營收升25至28% 新文旅業務25財年將貢獻有意義收入

戶口互聯丨金管局銀行同業數據共享正式命名為「戶口互聯」

虛擬保險OneDegree母企易名為AIFT

全日沽空金額增25% 南方恒生科技沽空減13%

恒指收市升261點 科指升1.8% 成交、北水回升 華潤飲料升15%

天瀧標售成交增至19伙 4房5134萬沽出

戶口互聯｜匯豐：指定個人客戶今年底前可於App上檢視其他銀行戶口

戶口互聯｜渣打香港：第四季推跨行戶口查詢服務

歐央行據報開始討論要否減息到中性水平以下 歐元貶值見兩個月最弱

星展香港CEO近半億破頂價購THE ASTER特色戶

匯豐降周大福目標價

美國麥當勞「足三兩」含大腸桿菌 香港發言人：不涉香港產品及食材

滬指午後穩守3300點 連升四個交易日

華昊中天唐莉：料優替德隆注射液價格未來兩年不會有太大變化

金價再創新高 銀價12年高 比特幣連跌3日

奇瑞汽車已選中金等 安排香港IPO 最快明年上市

許正宇：重點關注央行數碼貨幣、移動支付及虛擬資產交易等領域

【有片：埋身擊】比特幣後市料橫行 可趁低吸少量以太幣

瑞銀梁展嘉︰內地人置業意願升利好港住宅市場 料明年樓價升最多5%

半日沽空金額增23% 潤電沽空增53倍