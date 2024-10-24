moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美債息上升 美股見一個月最大跌幅 道指跌409點 Tesla收市後升12%

美債息上升，10年期債息創近3個月高，債息差、倒掛收窄，美債息上升令科技股承壓，金龍指數、美股下跌，美股三大指數見一個月最大跌幅。美股業績期，Tesla第三季度盈利超出華爾街預期，預計明年產量將比2023年增長50%，股價收市後時段飈升約12%。受諮詢業務需求放緩影響，IBM第三季度收入不及預期，股價收市後時段一度下跌8%。

知名蘋果分析師郭明錤稱，業內調查顯示從第四季度到2025年上半年，iPhone 16訂單減少了約1,000萬部。據悉蘋果搭載M4晶片的MacBook Air接近投產，該公司還計劃明年推出新款入門級iPad。

聯儲局褐皮書顯示多數地區經濟幾無增長，9月二手房銷量降至近14年低點。日圓兌美元三個月來首次跌破153大關。賀錦麗與特朗普在七個搖擺州勢均力敵。

道瓊斯工業平均指數收跌409點，跌幅0.96%，報42514點。標普500指數收跌53點，跌幅0.92%，報5797點。納斯達克綜合指數收跌296點，或1.6%，報18276點。

麥當勞跌5.12%，報298.57美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累105點，而強生升1.47%，報165.86元，貢獻道指15點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報230.76元，跌2.16%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.78元，跌1.42%，亞馬遜(美：AMZN)收市報184.71元，跌2.63%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報563.69元，跌3.14%，英偉達(美：NVDA)收市報139.56元，跌2.8%，微軟(美：MSFT)收市報424.6元，跌0.68%，Tesla (美：TSLA)收市報213.65元，跌1.98%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.3%，報518點。德國DAX指數收跌0.23%，報19377點；法國CAC 40指數跌0.5%，報7497點；英國富時100指數收跌0.58%，報8258點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.2%，報6885點。

美國2年期債息曾升最多1.34%，是10月21日後最大升幅，當日升幅為2.11%。高見4.0865厘，是10月10日4.0914厘後最高。收市報4.0779厘，是8月15日後收市新高，當日報4.0929厘。收報4.0779厘，升1.13%。連升3日，累計升0.1296厘，對上一次連升3日是10月4日。

美國10年期債息曾升最多1.14%，是10月21日後最大升幅，當日升幅為2.76%。高見4.2556厘，是7月26日4.2621厘後最高。收市報4.2456厘，是7月24日後收市新高，當日報4.2838厘。收報4.2456厘，升0.9%。連升3日，累計升0.1628厘，對上一次連升3日是10月4日。

美2年期10年期債息差，曾收窄至14.587基點，是10月22日14.197基點後最窄。收市報16.342基點，是10月21日後收市最窄，當日報16.177基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至39.224基點，是2022年11月21日37.804基點後最窄。收市報40.024基點，是2022年11月14日後收市最窄，當日報31.858基點。連續3日收窄，累計16.068基點，對上一次連升3日是10月2日。

金龍指數曾跌最多1.51%，是10月17日後最大跌幅，當日跌幅為4.06%。低見6864.01點，是10月21日6857.77點後最低。收市報6885.96點，是10月17日後收市新低，當日報6755.03點。

道指曾跌最多1.47%，是9月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.83%。低見42293.17點，是10月9日41993.35點後最低。收市報42514.95點，是10月10日後收市新低，當日報42454.12點。連跌3日，累計跌760.96點，對上一次連跌3日是8月5日。

標指曾跌最多1.52%，是9月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.61%。低見5762.41點，是10月9日5745.02點後最低。收市報5797.42點，是10月10日後收市新低，當日報5780.05點。連跌3日，累計跌67.25點，對上一次連跌3日是9月5日。

納指曾跌最多2.3%，是9月6日後最大跌幅，當日跌幅為2.68%。低見18146.61點，是10月9日18133.02點後最低。收市報18276.65點，是10月8日後收市新低，當日報18182.92點。

 

其他報道

北水增持中國中藥 減持國美