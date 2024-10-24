知名蘋果分析師郭明錤稱，業內調查顯示從第四季度到2025年上半年，iPhone 16訂單減少了約1,000萬部。據悉蘋果搭載M4晶片的MacBook Air接近投產，該公司還計劃明年推出新款入門級iPad。

聯儲局褐皮書顯示多數地區經濟幾無增長，9月二手房銷量降至近14年低點。日圓兌美元三個月來首次跌破153大關。賀錦麗與特朗普在七個搖擺州勢均力敵。

道瓊斯工業平均指數收跌409點，跌幅0.96%，報42514點。標普500指數收跌53點，跌幅0.92%，報5797點。納斯達克綜合指數收跌296點，或1.6%，報18276點。

麥當勞跌5.12%，報298.57美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累105點，而強生升1.47%，報165.86元，貢獻道指15點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報230.76元，跌2.16%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.78元，跌1.42%，亞馬遜(美：AMZN)收市報184.71元，跌2.63%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報563.69元，跌3.14%，英偉達(美：NVDA)收市報139.56元，跌2.8%，微軟(美：MSFT)收市報424.6元，跌0.68%，Tesla (美：TSLA)收市報213.65元，跌1.98%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.3%，報518點。德國DAX指數收跌0.23%，報19377點；法國CAC 40指數跌0.5%，報7497點；英國富時100指數收跌0.58%，報8258點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.2%，報6885點。

美國2年期債息曾升最多1.34%，是10月21日後最大升幅，當日升幅為2.11%。高見4.0865厘，是10月10日4.0914厘後最高。收市報4.0779厘，是8月15日後收市新高，當日報4.0929厘。收報4.0779厘，升1.13%。連升3日，累計升0.1296厘，對上一次連升3日是10月4日。

美國10年期債息曾升最多1.14%，是10月21日後最大升幅，當日升幅為2.76%。高見4.2556厘，是7月26日4.2621厘後最高。收市報4.2456厘，是7月24日後收市新高，當日報4.2838厘。收報4.2456厘，升0.9%。連升3日，累計升0.1628厘，對上一次連升3日是10月4日。

美2年期10年期債息差，曾收窄至14.587基點，是10月22日14.197基點後最窄。收市報16.342基點，是10月21日後收市最窄，當日報16.177基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至39.224基點，是2022年11月21日37.804基點後最窄。收市報40.024基點，是2022年11月14日後收市最窄，當日報31.858基點。連續3日收窄，累計16.068基點，對上一次連升3日是10月2日。

金龍指數曾跌最多1.51%，是10月17日後最大跌幅，當日跌幅為4.06%。低見6864.01點，是10月21日6857.77點後最低。收市報6885.96點，是10月17日後收市新低，當日報6755.03點。

道指曾跌最多1.47%，是9月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.83%。低見42293.17點，是10月9日41993.35點後最低。收市報42514.95點，是10月10日後收市新低，當日報42454.12點。連跌3日，累計跌760.96點，對上一次連跌3日是8月5日。

標指曾跌最多1.52%，是9月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.61%。低見5762.41點，是10月9日5745.02點後最低。收市報5797.42點，是10月10日後收市新低，當日報5780.05點。連跌3日，累計跌67.25點，對上一次連跌3日是9月5日。

納指曾跌最多2.3%，是9月6日後最大跌幅，當日跌幅為2.68%。低見18146.61點，是10月9日18133.02點後最低。收市報18276.65點，是10月8日後收市新低，當日報18182.92點。

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