moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

金沙中國第三季EBITDA按年跌7% 冀來年恢復派發股息

金沙中國（1928）控股股東Las Vegas Sands Corp公布包括公司數據的業績，第三季經調整物業EBITDA按年跌7.29%，報5.85億美元，而2023年第三季的經調整物業EBITDA則為6.31美元。對於股東回報的提問，LVS總裁兼營運總裁Patrick Dumon 表示，希望金沙中國能夠在來年恢復派發股息。

第三季，淨收益總額按年減少1.0%至17.7億美元；淨收入為2.68美元，而2023年第三季為2.31億美元。

LVS主席兼行政總裁羅伯特‧戈德斯坦(Robert G. Goldstein)表示，「於澳門，儘管市場訪客量仍低於疫情前的水平，復蘇情况於季內仍得以持續。隨著旅遊及旅遊消費的復蘇取得進展，我們數十年間承諾就提升澳門商務及休閒旅遊的吸引力 及支持其發展為世界商務及休閒旅遊中心作出的投資讓我們佔優」。

公司指，於九月最後一周開放倫敦人名匯娛樂場，以及首批300間倫敦人名匯套房。在接下來的三個季度內，將陸續推出更多倫敦人套房及客房，至2025年5月，將合共有1,500間倫敦人套房及905間客房投入服務。

其他報道

美債息上升 美股見一個月最大跌幅 道指跌409點 Tesla收市後升12%

北水增持中國中藥 減持國美