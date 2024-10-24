第三季，淨收益總額按年減少1.0%至17.7億美元；淨收入為2.68美元，而2023年第三季為2.31億美元。

LVS主席兼行政總裁羅伯特‧戈德斯坦(Robert G. Goldstein)表示，「於澳門，儘管市場訪客量仍低於疫情前的水平，復蘇情况於季內仍得以持續。隨著旅遊及旅遊消費的復蘇取得進展，我們數十年間承諾就提升澳門商務及休閒旅遊的吸引力 及支持其發展為世界商務及休閒旅遊中心作出的投資讓我們佔優」。

公司指，於九月最後一周開放倫敦人名匯娛樂場，以及首批300間倫敦人名匯套房。在接下來的三個季度內，將陸續推出更多倫敦人套房及客房，至2025年5月，將合共有1,500間倫敦人套房及905間客房投入服務。

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