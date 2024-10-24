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港股ADR跌207點 夜期低水247點 地平線上市 美期跌 亞股普遍向下

美股向下，港股ADR跌207點或1%，報20553點，即月恒指夜期跌216點，報20513點，夜期低水247點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.23%，折合報422.72元；阿里巴巴（9988）跌2.44%，折合報95.17元；美團（3690）升2.53%，折合報191.62元；匯控（0005）跌0.98%，折合報68.64元；建行（0939）跌0.25%，折合報6.04元。

道期現跌0.182%；標期現升0.09%；納期現升0.36%。日本東證指數現跌0.93%；韓國KOSPI指數現跌0.29%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.08%。

VIX指數隔晚升5.71%或1.04點，報19.24點。

紐油現升0.62%或0.43美元，報71.21美元；布油現升0.57%或0.43美元，報75.39美元；金價現升0.19%或5.26美元，報2720.81美元；LME 銅期貨隔晚跌0.64%或61.5美元，報9521.5美元。比特幣現升0.08%或53.95美元，報66640.32美元；美國10年期債息現跌0.23%或0.01厘，報4.2356厘。

今日焦點股份可留意：

地平線（9660）上市，定價3.99元。

3公司最快今日公布業績，包括，灣區發展（0737）、金力永磁（6680），及中石化油服（1033）

金沙中國（1928）第三季EBITDA按年跌7% 冀來年恢復派發股息。金沙訂新5年期融資共涉款324.5億元。

博奇環保（2377）首發回購要約，每股作價1.2元溢價16.5%。

中遠海運港口（1199）1.1億美元入股長和（0001）泰國林查班港，逾2800萬美元入股埃及蘇科納港。

滔搏（6110）半年盈利跌35%，中期息削12.5%每股派15.07仙。

股價單日急升55%，電訊首科（3997）：不悉原因。

中煤能源（1898）第三季盈利跌不足1%，首三季少賺13%。

聯易融（9959）首三季科技解决方案處理交易總量增加17%。

ASMPT（0522）擬將先進封裝材料部門售予A股公司至正高。

錦藝（0565）擬組合營貨機租賃公司。

新東方（9901）料第二季淨營收升25至28%，新文旅業務25財年將貢獻有意義收入。

 

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