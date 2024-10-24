Tesla表示，預計在第三季度創紀錄後，將再次實現一個交付量強勁的季度，並表示預計全年交付量將增加。Tesla上半年交付量放緩，意味需要在第四季大幅提高銷售，才能超過2023年或與之持平。

Tesla表示，「儘管宏觀經濟形勢持續，但我們預計2024年汽車交付量將實現略微增長」。

Tesla表示，去年年底開始交付的Cybertruck已首次實現盈利，這部分得益於這款皮卡產量的增加。該公司第三季度扣除監管積分後的汽車業務毛利率為17.1%，較前一季度的14.6%大幅上升。

Tesla將利潤增長歸因於交付量增加，以及向其他需要幫助以滿足排放要求的汽車製造商出售的監管積分大增。在截至9月30日的三個月裡，監管積分的收入達到7.39億美元，創下同期紀錄，但低於第二季度的8.9億美元。

Tesla繼續擴大其充電網絡，第三季增加2,800個新站點，按年增長22%。

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