恒指今早低開184點或0.89%，報20576點，大市成交金額21億元；國指今早低開88點或1.19%，報7389點。恒生科技指數開市報4543點，跌1.35%。上升股份比例為5.19%，下跌為9.32%，無升跌為85.48%。