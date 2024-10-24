恒指今早低開184點或0.89%，報20576點，大市成交金額21億元；國指今早低開88點或1.19%，報7389點。恒生科技指數開市報4543點，跌1.35%。上升股份比例為5.19%，下跌為9.32%，無升跌為85.48%。
藍籌7隻升，70隻下跌，5隻無升跌。友邦（1299）升1.71%，報62.4元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌2.8%，報7.63元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，24隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是ASMPT（0522）開市報91.5元，升1.61%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報160.2元，跌3.09%。
恒指跌穿10天線(20614.73點)。科指下試10天線(4537.07點)。
地平線（9660）上市，定價3.99元。開市報5.12元，升28.32%。
3公司最快今日公布業績，績前表現如下，灣區發展（0737）無成交，報1.94元。
金力永磁（6680）無成交，報7.06元。
中石化油服（1033）開市報0.68元，跌1.45%。
金沙中國（1928）第三季EBITDA按年跌7% 冀來年恢復派發股息。金沙訂新5年期融資共涉款324.5億元。開市報18.82元，升0.86%。
博奇環保（2377）首發回購要約，每股作價1.2元溢價16.5%。創52周高，見1.09元，開市報1.09元，升5.83%。
中遠海運港口（1199）1.1億美元入股長和（0001）泰國林查班港，逾2800萬美元入股埃及蘇科納港。開市報4.7元，跌0.42%。
滔搏（6110）半年盈利跌35%，中期息削12.5%每股派15.07仙。開市報2.85元，升0.35%。
股價單日急升55%，電訊首科（3997）：不悉原因。無成交，報0.81元。
中煤能源（1898）第三季盈利跌不足1%，首三季少賺13%。開市報9.51元，升0.63%。
聯易融（9959）首三季科技解决方案處理交易總量增加17%。開市報1.7元，升1.19%。
ASMPT（0522）擬將先進封裝材料部門售予A股公司至正高。開市報91.5元，升1.61%。
錦藝（0565）擬組合營貨機租賃公司。無成交，報0.67元。
新東方（9901）料第二季淨營收升25至28%，新文旅業務25財年將貢獻有意義收入。開市報47.5元，跌5.09%。
破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見7.53元，開市報7.53元，升5.17%；光啟科學（0439）創52周高，見2.09元，開市報2.09元，升7.18%；博奇環保（2377）創52周高，見1.09元，開市報1.09元，升5.83%；安碩新興市場（3022）無成交，報482元；安碩新興市場－Ｕ（9022）無成交，報61.9元。
異動股
上升異動股，包括，國華（0370）開市報0.169元，升14.97%；興利（香港）控股（0396）開市報0.139元，升14.88%；僑雄國際（0381）開市報2.29元，升12.25%；中國服飾控股（1146）開市報0.089元，升11.25%；兆科眼科－Ｂ（6622）開市報1.49元，升9.56%；銀建國際（0171）開市報0.13元，升9.24%；汽車街（2443）開市報27.7元，升9.06%；華鼎控股（3398）開市報0.175元，升8.7%；中國投資開發（0204）開市報0.238元，升8.18%；知行汽車（1274）開市報28.45元，升7.77%；高萌科技（8065）開市報0.149元，升7.19%。
下跌異動股，包括，出門問問（2438）開市報0.9元，跌14.29%；榮陽實業（2078）開市報0.105元，跌10.26%；中國創新投資（1217）開市報0.011元，跌8.33%；順風清潔能源（1165）開市報0.052元，跌7.14%；寶沙發展（1069）開市報0.046元，跌6.12%；匯財金融投資（8018）開市報0.074元，跌5.13%；新東方（9901）開市報47.5元，跌5.09%；WKK INTL（0532）開市報0.385元，跌4.94%；愛帝宮（0286）開市報3.5元，跌4.89%。
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