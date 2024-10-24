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麥當勞美國五分一門市下架「足三両」

麥當勞稱，全美13,000多間餐廳中有五分之一下架「足三両」(Quarter Pounder)漢堡，可能需要數周時間才會恢復上架。這款漢堡在美國一般每兩周就能賣出100萬個，是麥當勞的明星產品之一。

美國疾病控制與預防中心(CDC)周二公布，對9月27日至10月11日期間美國10個州的一系列患病事件展開調查。相關事故造成數十人患病，導致1人死亡及10人住院。麥當勞股價周三跌5%。

麥當勞表示，現在確定此次感染事故對銷售的影響還為時過早，公司正在積極配合CDC和其他政府機構的工作，以根除疾病源、保障顧客就餐安全。該公司認為，汙染出在供應商身上，而非其餐廳的食品製作過程存在問題。

CDC警告，隨著對大腸桿菌來源的調查鋪開，未來幾周真實的感染人數可能會增加。這種細菌會引起體內感染，並可通過生肉或未煮熟的肉類或水果和蔬菜等受汙染的食物傳播。該機構表示，病例數可能會繼續上升，因為需要三到四周時間才能確定一名患者是否與這次事故有關。

彭博社報道，科羅拉多州公共衛生和環境部的流行病學家Rachel Herlihy稱，「這絕對是一項非常積極的調查，意味著我們預計會發現更多病例」。

駐西雅圖的一位食品安全律師Bill Marler則表示，感染人數可能從50人攀升到至少500人，「我們可能還沒有看到這場感染事故結束」。

麥當勞表示，最初是在上周後期接到政府機構關於這起事故的通知。周二CDC將此事公之於眾後，麥當勞承諾將採取「迅速果斷的行動」。

彭博社聯繫到的一家科羅拉多州餐廳稱，它在周日接到通知，停止供應含洋蔥的產品。其他餐廳則表示周二才得知此事。周三，「足三両」漢堡已經從美國多個州的一些外賣應用程式中消失。

麥當勞表示，洋蔥可能是「元凶」，但也不排除牛肉是潛在的汙染源。該公司周三稱，疑似出 問題的洋蔥來自單一供應商，牛肉餅則來自多家供應商並在餐廳內烹飪。

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