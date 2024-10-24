今年「友邦嘉年華」十歲生日派對更特別帶來「友邦峻宇呈獻世界雜技團」，以慶祝「友邦峻宇會」（AIA Club Alta）成立一周年。表演由世界知名雜技團及英國創意和娛樂巨頭Gandeys Circus精心製作，雲集來自12個國家的頂尖雜技人才組成星級陣容演出，當中包括六個全新項目首度於今年的「友邦嘉年華」登場。「友邦峻宇呈獻世界雜技團」跨越聖誕節、除夕夜及農曆新年，上演近150場精彩演出。

票價維持不變

今年「友邦嘉年華」的票價將維持不變。公眾於11月5日前以9折早鳥優惠（與網上正價門票比較)預訂所有種類門票。AIA客戶於指定時間內透過其財務策劃顧問預訂門票，則享有85折的優惠（與網上正價門票比較)及一連串禮遇。

此外，「友邦嘉年華」流動宣傳車將於10月25及26日，及11月2及３日穿梭香港各區，由嘉年華演藝人員派發免費門票予幸運兒。市民可瀏覽「友邦嘉年華」官方Facebook和Instagram專頁(@aiacarnival)，以捕捉宣傳車的出沒地點。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，自2014年首次舉辦「友邦嘉年華」以來，已為超過580萬名市民和遊客帶來了無數快樂時刻。友邦致力透過「友邦嘉年華」聯繫社區，並支持本地的盛事經濟。過去十年，友邦已捐贈超過十萬張門票作慈善用途，讓受惠人士與家人及朋友歡渡佳節，而「友邦嘉年華」估計亦為香港帶來18億元經濟效益。

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