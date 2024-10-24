韓國央行表示，今明兩年經濟增長的不確定性已經增大，這些不確定性將反映在該行11月決定基準利率時會一道更新的預測中。韓國央行本月早些時候減息，啟動政策轉向。

澳新銀行指，第三季GDP初步數據令人失望。雖然國內需求復蘇，但出口意外下滑，淨出口對經季節性調整的整體按季增長造成0.8個百分點的拖累。展望未來，內需與出口的差距可能進一步縮小。除了與人工智慧領域相關的出口前景之外，出口前景變得更具挑戰性。內需需要在支持整體增長方面發揮更大作用，並且至少已經出現了一些溫和的推動因素。

澳新將2024年全年增長預測從2.5%下調至2.2%，維持2025年2.0%的增長預測，等待美國和中國政策的進一步明確。考慮到第三季經濟增長的意外下行是由出口而非國內需求主導的，認為韓國央行（BoK）不太可能連續降息，維持2025年第一季降息25個基點的預測。

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