港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升0.01點子至4.2403%，是10月22日後最高，當日報4.2853%。對上一次終止2連跌是10月21日，當日拆息報4.31494%。
港元現報7.768元升值8點子，曾貶值最多18點子，報7.7706元，亦曾升值最多15點子，報7.7673元，是10月16日7.766元後最強。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.9億元，較再上一日減0.07億元，總結餘是10月4日後最低。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.7點子至3.79429%，是10月22日後最高；1星期HIBOR跌0.76點子至4.1381%，是9月23日後最低；2星期HIBOR升2.51點子至4.2%，是10月22日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.07點子至4.31994%，是10月21日後最高；6個月期HIBOR升1.04點子至4.15566%，是10月22日後最高；12個月期HIBOR無升跌報4.07488%，是10月23日後最低。
美元指數現報104.335貶值0.096點或0.09%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6749%，終止單日收窄，利差是2024年9月27日後最闊，當日差距為-0.7711%。
對上一次終止單日收窄，是2024年10月16日，當日利差報-0.5922%。
其他報道
韓國第三季GDP遜預期 出口意外下滑 澳新料不太可能連續降息
郭明錤：iPhone 16訂單減少 AI提升銷量預期不會在短期內實現
港股ADR跌207點 夜期低水247點 地平線上市 美期跌 亞股普遍向下
美債息上升 美股見一個月最大跌幅 道指跌409點 Tesla收市後升12%