港元現報7.768元升值8點子，曾貶值最多18點子，報7.7706元，亦曾升值最多15點子，報7.7673元，是10月16日7.766元後最強。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.9億元，較再上一日減0.07億元，總結餘是10月4日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.7點子至3.79429%，是10月22日後最高；1星期HIBOR跌0.76點子至4.1381%，是9月23日後最低；2星期HIBOR升2.51點子至4.2%，是10月22日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.07點子至4.31994%，是10月21日後最高；6個月期HIBOR升1.04點子至4.15566%，是10月22日後最高；12個月期HIBOR無升跌報4.07488%，是10月23日後最低。

美元指數現報104.335貶值0.096點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6749%，終止單日收窄，利差是2024年9月27日後最闊，當日差距為-0.7711%。

對上一次終止單日收窄，是2024年10月16日，當日利差報-0.5922%。

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