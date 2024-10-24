moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1周息近1個月最低 貨幣總結餘降至近3周低

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升0.01點子至4.2403%，是10月22日後最高，當日報4.2853%。對上一次終止2連跌是10月21日，當日拆息報4.31494%。

港元現報7.768元升值8點子，曾貶值最多18點子，報7.7706元，亦曾升值最多15點子，報7.7673元，是10月16日7.766元後最強。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.9億元，較再上一日減0.07億元，總結餘是10月4日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.7點子至3.79429%，是10月22日後最高；1星期HIBOR跌0.76點子至4.1381%，是9月23日後最低；2星期HIBOR升2.51點子至4.2%，是10月22日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.07點子至4.31994%，是10月21日後最高；6個月期HIBOR升1.04點子至4.15566%，是10月22日後最高；12個月期HIBOR無升跌報4.07488%，是10月23日後最低。

美元指數現報104.335貶值0.096點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6749%，終止單日收窄，利差是2024年9月27日後最闊，當日差距為-0.7711%。

對上一次終止單日收窄，是2024年10月16日，當日利差報-0.5922%。

其他報道

IBM第三季收入遜預期

美國據報要求G7考慮制裁俄羅斯鈀、鈦

IMF：世界經濟增長將更依賴金磚國家

「股神」巴菲特：不支持任何候選人

韓國第三季GDP遜預期 出口意外下滑 澳新料不太可能連續降息

植田和男暗示未來將繼續加息

友邦嘉年華十周年 料為香港帶來18億元經濟效益

文遠知行重啟美國IPO

麥當勞美國五分一門市下架「足三両」

地平線上市曾升逾37%

滬深三大指數低開 人行進行7989億人幣逆回購

恒指低開184點 科指跌1.3% 地平線上市升28%

郭明錤：iPhone 16訂單減少 AI提升銷量預期不會在短期內實現

Tesla第三季業績勝預期 料明年產量增50%

港股ADR跌207點 夜期低水247點 地平線上市 美期跌 亞股普遍向下

金沙中國第三季EBITDA按年跌7% 冀來年恢復派發股息

美債息上升 美股見一個月最大跌幅 道指跌409點 Tesla收市後升12%

北水增持中國中藥 減持國美