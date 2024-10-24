報告稱，「總體而言，自9月初以來，幾乎所有地區的經濟活動都幾無變化，只有兩個地區報告有緩和的增長」，「關於消費者支出的報告喜憂參半，一些地區注意到消費結構的變化，主要轉向更廉宜的替代品」。

報告表明，儘管9月份就業、消費者價格和零售銷售等官方數據好於預期，但美國經濟仍在繼續放緩。聯儲局官員近來也將此類軼事作為繼續減息的理由。

亞特蘭大聯儲轄區報告颶風「海倫」導致旅遊業下降，該轄區包含了美國遭受該颶風破壞最嚴重的地區，此外這場颶風還據報給喬治亞州南部和佛羅里達一些地方的農民造成「重大破壞和損失」。

褐皮書大約15次提到美國11月大選是不確定性的來源，或者是導致消費者和企業推遲投資、招聘和採購決策的因素。

紐約聯儲銀行使用10月11日或之前收集的信息編制了最新一期的褐皮書報告。

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