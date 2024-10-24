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蘋果據報明年初推M4晶片MacBook Air 擬推入門級iPad

彭博社引述消息指，蘋果接近生產配備M4晶片的更新版MacBook Air，將於2025年初發布。下周將推出一系列新款Mac。

報道引述消息指，最新款MacBook Air的外觀將與2022年推出的現有機型類似，但搭載的是M4晶片。蘋果將很快開始生產代號為J713和J715的新款13英吋和15英吋MacBook Air。

蘋果還計劃推出改款的iPhone SE、新的iPad Air和升級版的iPad鍵盤。知情人士說，蘋果亦計劃發布代號為J481和J482的第11代入門級iPad。

蘋果公司發言人不予置評。

報道引述消息指，M4 MacBook Air系列計劃在12月軟件更新後發布，新機器可能會在1月至3月之間上市。蘋果上次更新配備M3晶片的MacBook Air是在今年3月，且之前在2023年6月推出了配備M2晶片的15英吋版本。

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