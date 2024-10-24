恒指今早低開184點，高位跌74點，低位跌287點，高低波幅213點。上升股份比例為13.56%，下跌為38.67%，無升跌為47.75%。

恒指半日跌205點或0.99%，報20555點，大市成交金額951億元；國指跌92點或1.24%，報7385點。恒生科技指數收報4523點，跌1.78%。

藍籌股成交金額315.46億元，佔大市成交33.17%；科指成份股成交金額187.16億元，佔大市成交19.68%；國指成份股成交金額273.81億元，佔大市成交28.79%。

24隻雙櫃台股，總成交0.33億元人民幣，相當於約0.36億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少21.97%，至138.27億元，佔大市成交14.53%。牛熊證成交金額60.33億元，減少31.32%；窩輪成交金額77.93億元，減少12.79%。

藍籌14隻升，66隻下跌，2隻無升跌。金沙中國（1928）升3%，收報19.22元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌5.65%，收報11.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報26.95元，升1.51%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報14.7元，跌5.53%。

恒指跌穿10天線(20612.63點)。科指跌穿10天線(4535.12點)。

北水南下合計淨流入10.65億元，較上日減少88.67%，連續第4日流入，累計流入288.01億元，對上一次連續4日淨流入是9月20日。北水本月累計流入652.1億元，按月增加54.06%，連續第2個月增加，金額是6月後新高，連續第16個月流入。

地平線（9660）上市，定價3.99元，曾升逾37%。半日收報4.28元，升7.2%。

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手機設備

鴻騰（6088）收報2.94元，跌1.34%。

丘鈦（1478）收報4.72元，跌3.28%。

舜宇（2382）收報46.65元，跌3.22%。

高偉電子（1415）收報21.5元，跌3.8%。

通達（0698）收報0.101元，升5.21%。

瑞聲（2018）收報31.6元，跌2.17%。

比亞迪電子（0285）收報33.4元，跌2.77%。

信利國際（0732）收報1.12元，跌1.75%。

富智康（2038）收報0.92元，跌4.17%。

小米（1810）收報25.45元，跌0.39%。

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電車股

吉利（0175）收報13.96元，跌3.99%。

比亞迪（1211）收報287.2元，跌0.69%。

小鵬（9868）收報42.9元，跌2.83%。

理想（2015）收報107.1元，跌0.28%。

蔚來（9866）收報39.95元，跌3.03%。

零跑（9863）收報28.95元，跌2.53%。

恒大汽車（0708）收報0.335元，跌2.9%。

3公司最快今日公布業績，績前表現如下，灣區發展（0737）收報1.96元，升1.03%。

金力永磁（6680）收報6.9元，跌2.27%。

中石化油服（1033）收報0.68元，跌1.45%。

金沙中國（1928）第三季EBITDA按年跌7% 冀來年恢復派發股息。金沙訂新5年期融資共涉款324.5億元。收報19.22元，升3%。

博奇環保（2377）首發回購要約，每股作價1.2元溢價16.5%。創52周高，見1.1元，收報0.99元，跌3.88%。

中遠海運港口（1199）1.1億美元入股長和（0001）泰國林查班港，逾2800萬美元入股埃及蘇科納港。中遠海運港口收報4.72元，無升跌。長和（0001）收報41.8元，跌0.24%。

滔搏（6110）半年盈利跌35%，中期息削12.5%每股派15.07仙。收報2.79元，跌1.76%。

股價單日急升55%，電訊首科（3997）：不悉原因。收報0.72元，跌11.11%。

中煤能源（1898）第三季盈利跌不足1%，首三季少賺13%。收報9.91元，升4.87%。

聯易融（9959）首三季科技解决方案處理交易總量增加17%。收報1.63元，跌2.98%。

ASMPT（0522）擬將先進封裝材料部門售予A股公司至正高。收報90.55元，升0.56%。

錦藝（0565）擬組合營貨機租賃公司。創52周高，見0.69元，收報0.68元，升1.49%。

新東方（9901）料第二季淨營收升25至28%，新文旅業務25財年將貢獻有意義收入。見52周低44.5元，收報46.35元，跌7.39%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見7.53元，收報7.2元，升0.56%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.35元，收報5.3元，升3.92%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1074.4元，收報1074.4元，升0.03%；一脈陽光（2522）創上市新高，見36.95元，收報36.95元，升5.72%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見195元，收報190.8元，升2.8%；海豐國際（1308）創52周高，見23元，收報22.95元，升2.91%；京東物流（2618）創52周高，見16.3元，收報16.08元，升0.12%；光啟科學（0439）創52周高，見2.1元，收報1.9元，跌2.56%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.28元，收報0.255元，升5.37%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.69元，收報0.68元，升1.49%；意達利控股（0720）創52周高，見0.188元，收報0.188元，無升跌；雲頂新耀－Ｂ（1952）創52周高，見37.15元，收報35.2元，升0.14%；博奇環保（2377）創52周高，見1.1元，收報0.99元，跌3.88%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括萬里印刷（8385）低見0.105元，收報0.108元，跌1.82%；維亮控股（8612）低見0.013元，收報0.016元，跌11.11%；力天影業（9958）低見0.162元，收報0.162元，跌8.99%；卡羅特（2549）低見5.84元，收報6.07元，跌4.26%。

14隻股份創52周低，其中十隻包括，新東方（9901）低見44.5元，收報46.35元，跌7.39%；國際家居零售（1373）低見1.06元，收報1.06元，跌0.93%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，無升跌；坤集團（0924）低見0.41元，收報0.41元，跌2.38%；樂氏國際控股（1529）低見0.067元，收報0.072元，跌1.37%；大森控股（1580）低見0.1元，收報0.1元，跌11.5%；偉工控股（1793）低見0.13元，收報0.132元，跌5.04%；中慶股份（1855）低見6.44元，收報6.48元，跌3.43%；恩典生命科技（2112）低見0.111元，收報0.115元，跌3.36%；贏家時尚（3709）低見8.41元，收報8.46元，跌1.51%。

異動股

上升異動股，包括，汽車街（2443）收報36.55元，升43.9%；亞洲資源（0899）收報0.125元，升38.89%；中國金石（1380）收報0.179元，升37.69%；十月稻田（9676）收報12.26元，升22.11%；順興集團控股（1637）收報0.118元，升21.65%；日贏控股（1741）收報0.06元，升20%；美中嘉和（2453）收報16.7元，升18.44%；星空華文（6698）收報4.95元，升18.42%；愛世紀集團（8507）收報0.072元，升18.03%；大禹金融（1073）收報0.132元，升16.81%；中國新消費集團（8275）收報0.122元，升16.19%。

下跌異動股，包括，順風清潔能源（1165）收報0.045元，跌19.64%；渝太地產（0075）收報0.26元，跌18.75%；保寶龍科技（1861）收報1.9元，跌18.1%；江山控股（0295）收報0.023元，跌17.86%；時富投資（1049）收報0.72元，跌14.29%；神通機器人教育（8206）收報0.037元，跌13.95%；高雅光學（0907）收報0.094元，跌13.76%；浙江聯合投資（8366）收報0.019元，跌13.64%；虎視傳媒（1163）收報0.115元，跌13.53%；新礦資源（1231）收報0.315元，跌12.5%。

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