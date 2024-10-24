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佐丹奴第三季收入增4.4% 同店銷售升4.1%

佐丹奴（0709）公布，截至今年9月底止第三季營運數據，收入按年增長4.4%至9.07億元，同店銷售額升4.1%至6.39億元。

該公司表示，9月份的零售收入按年升7.4%，而第三季表現有助收窄其年初至今的收入下跌幅度，從中期業績的倒退3.4%收窄至下跌1%。

按市場劃分，第三季大中華收入4.07億元，升3.6%，東南亞及澳洲收入錄3.53億元，增7.3%， 海灣阿拉伯國家合作委員會錄1.47億元，按年持平。

按渠道劃分，期內線下業務收入6.73億元，按年升2.7%，線下業務收入增18.6%至1.15億元。對海外加盟商之批發收入為9200萬元，升8.2%，對中國大陸加盟商之批發則跌15.6%至2700萬元。

佐丹奴指出，第三季的表示主要受惠東南亞主要市場和中國大陸線上業務的增長，以及通過推行一系列速效措施，改善零售營運、加強產品故事敘述和改善產品組合的銷售可及性。

截至9月底，佐丹奴門市為1749間，按年減44間。

佐丹奴中午收報1.58元，跌0.6%，半日成交109萬元。

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