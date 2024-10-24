moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中國資金外流加劇 1.98萬億元轉移至海外 WSJ揭內地富豪兩大走資手法

《華爾街日報》報道，中國資本外流趨勢加劇。根據該報統計，截至今年6月底四個季度內，可能有多達2,540億美元（約1.98萬億港元）的資金非法流出中國。報道又指，雖然中國有嚴格的資本管制，但內地富裕人士仍設法把錢轉移至海外，包括透過購買海外拍賣的藝術品或設立加密貨幣錢包等方法。

報道提到，雖然一些沒有被統計在內的資金可能包括滯留在海外的出口收入，有關資金沒有被帶回中國，而是留在海外享受更高的存款利率和投資機會，但有關現象仍會令中央感擔憂。

利用藝術品及加密貨幣錢包走資

事實上，中國有嚴格的資本管制，個人每年購匯上限為5萬美元。違反者可能面臨巨額罰款甚至入獄。為了避開管制，內地富裕人士各出奇招。報道引述一家大型拍賣行的知情人士透露，不少人會利用藝術品交易，將資金轉移到中國境外。他們會將一幅畫或其他珍貴藝術品運到香港拍賣。但拍賣所得不是匯回中國內地，而是以美元或其他外幣形式存放在境外的香港。由於香港沒有資本管制，賣家可以將這筆錢轉移到其他地方。

報道又指，有人會利用加密貨幣，將資本轉移至海外。雖然中國政府在2021年禁止了加密貨幣交易，但設立加密貨幣錢包並不違法。中國人可以在中間人的幫助下使用人民幣購買加密資產。當他們的數字錢包裡有了加密貨幣，就可以在境外將這些資產兌換成美元。

報道提到，造成資金外流的原因包括新冠疫情、政府對民營部門的打擊，以及擔心中國的高速增長時代已經結束等。雖然內地近日有不少經濟刺激措施出台，但有關措施能否帶動經濟持續復蘇仍為時過早。此外，中國勞動力老齡化和萎縮亦帶來嚴峻挑戰，中國與美國等西方國家在貿易、安全和技術等一系列問題上亦時常發生衝突，促使資金外流情況持續。

雖然中國試圖嚴懲違法從事外匯買賣者，但研究公司Exante Data的高級策略師拉斯穆森（Martin L. Rasmussen）表示，資本外流仍在發生，反映中國國內投資機會稀缺，為了獲得更好的回報，人們不惜鋌而走險。

 

其他報道

半日沽空金額增18% 恒生中國企業沽空增4倍

恒指半日跌205點 科指跌1.7% 地平線半日升幅收窄至7%

佐丹奴第三季收入增4.4% 同店銷售升4.1%

Gucci銷售額跌25% 開雲集團：失業和內房低迷打擊消費者信心

蘋果據報明年初推M4晶片MacBook Air 擬推入門級iPad

聯儲局褐皮書：美國大部分地區經濟近月幾乎無增長

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.5%

港元拆息普遍向上 1周息近1個月最低 貨幣總結餘降至近3周低

IBM第三季收入遜預期

美國據報要求G7考慮制裁俄羅斯鈀、鈦

IMF：世界經濟增長將更依賴金磚國家

「股神」巴菲特：不支持任何候選人

韓國第三季GDP遜預期 出口意外下滑 澳新料不太可能連續降息

植田和男暗示未來將繼續加息

友邦嘉年華十周年 料為香港帶來18億元經濟效益

文遠知行重啟美國IPO

麥當勞美國五分一門市下架「足三両」

地平線上市曾升逾37%

滬深三大指數低開 人行進行7989億人幣逆回購

恒指低開184點 科指跌1.3% 地平線上市升28%

郭明錤：iPhone 16訂單減少 AI提升銷量預期不會在短期內實現

Tesla第三季業績勝預期 料明年產量增50%

港股ADR跌207點 夜期低水247點 地平線上市 美期跌 亞股普遍向下

金沙中國第三季EBITDA按年跌7% 冀來年恢復派發股息

美債息上升 美股見一個月最大跌幅 道指跌