《華爾街日報》報道，中國資本外流趨勢加劇。根據該報統計，截至今年6月底四個季度內，可能有多達2,540億美元（約1.98萬億港元）的資金非法流出中國。報道又指，雖然中國有嚴格的資本管制，但內地富裕人士仍設法把錢轉移至海外，包括透過購買海外拍賣的藝術品或設立加密貨幣錢包等方法。
報道提到，雖然一些沒有被統計在內的資金可能包括滯留在海外的出口收入，有關資金沒有被帶回中國，而是留在海外享受更高的存款利率和投資機會，但有關現象仍會令中央感擔憂。
事實上，中國有嚴格的資本管制，個人每年購匯上限為5萬美元。違反者可能面臨巨額罰款甚至入獄。為了避開管制，內地富裕人士各出奇招。報道引述一家大型拍賣行的知情人士透露，不少人會利用藝術品交易，將資金轉移到中國境外。他們會將一幅畫或其他珍貴藝術品運到香港拍賣。但拍賣所得不是匯回中國內地，而是以美元或其他外幣形式存放在境外的香港。由於香港沒有資本管制，賣家可以將這筆錢轉移到其他地方。
報道又指，有人會利用加密貨幣，將資本轉移至海外。雖然中國政府在2021年禁止了加密貨幣交易，但設立加密貨幣錢包並不違法。中國人可以在中間人的幫助下使用人民幣購買加密資產。當他們的數字錢包裡有了加密貨幣，就可以在境外將這些資產兌換成美元。
報道提到，造成資金外流的原因包括新冠疫情、政府對民營部門的打擊，以及擔心中國的高速增長時代已經結束等。雖然內地近日有不少經濟刺激措施出台，但有關措施能否帶動經濟持續復蘇仍為時過早。此外，中國勞動力老齡化和萎縮亦帶來嚴峻挑戰，中國與美國等西方國家在貿易、安全和技術等一系列問題上亦時常發生衝突，促使資金外流情況持續。
雖然中國試圖嚴懲違法從事外匯買賣者，但研究公司Exante Data的高級策略師拉斯穆森（Martin L. Rasmussen）表示，資本外流仍在發生，反映中國國內投資機會稀缺，為了獲得更好的回報，人們不惜鋌而走險。
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