雙子匯是位於啟德核心區域的混合用途發展項目，由兩幢大樓組成，項目總樓面面積達110萬平方呎，兩幢大樓均樓高22層並設有4層地庫。

據公布，雙子匯1期將以超過九成半的出租率開幕，匯聚超過480個國際及本地的著名品牌，涵蓋時裝、美容、家居用品，以及餐飲美食等多個類別。當中超過110個美妝品牌包括CHANEL、DIOR、Giorgio Armani、YSL、Shisedo、Cle de Peau、La Mer等。

家居用品類品牌方面，1期將設有首間進駐香港的LG專賣店、創新英國家居用品品牌Joseph Joseph的首個百貨專櫃，以及日本精品店京都奥祥院。

餐飲方面，雙子匯1期有多間首次進駐本港的餐飲品牌，包括來自大阪的正宗御好燒餐廳OKOSTA，以及來自沖繩的日本雪糕品牌Yonna Yonna by Yanbaru Gelato（首間雙子匯2期開業的商戶）。

利福國際執行董事劉今蟾表示，The Twins雙子匯是利福國際在港的首個自資興建項目，標誌著集團及香港市區發展的重要里程。

其他報道

匯豐推一站式收款方案予商業客戶 分階段接入Visa電子錢包等支付方式

中國資金外流加劇 1.98萬億元轉移至海外 WSJ揭內地富豪兩大走資手法

半日沽空金額增18% 恒生中國企業沽空增4倍

恒指半日跌205點 科指跌1.7% 地平線半日升幅收窄至7%

佐丹奴第三季收入增4.4% 同店銷售升4.1%

Gucci銷售額跌25% 開雲集團：失業和內房低迷打擊消費者信心

蘋果據報明年初推M4晶片MacBook Air 擬推入門級iPad

聯儲局褐皮書：美國大部分地區經濟近月幾乎無增長

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.5%

港元拆息普遍向上 1周息近1個月最低 貨幣總結餘降至近3周低

IBM第三季收入遜預期

美國據報要求G7考慮制裁俄羅斯鈀、鈦

IMF：世界經濟增長將更依賴金磚國家

「股神」巴菲特：不支持任何候選人

韓國第三季GDP遜預期 出口意外下滑 澳新料不太可能連續降息

植田和男暗示未來將繼續加息

友邦嘉年華十周年 料為香港帶來18億元經濟效益

文遠知行重啟美國IPO

麥當勞美國五分一門市下架「足三両」

地平線上市曾升逾37%

滬深三大指數低開 人行進行7989億人幣逆回購

恒指低開184點 科指跌1.3% 地平線上市升28%

郭明錤：iPhone 16訂單減少 AI提升銷量預期不會在短期內實現