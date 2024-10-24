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崇光啟德店11月15日開業出租率逾95% 設LG專賣店大阪御好燒OKOSTA

經營銅鑼灣崇光百貨的利福國際宣布，位於啟德的The Twins雙子匯1期將於11月15日正式開業，當中1期設有全新的崇光啟德店，而2期將開設零售及生活品味綜合空間「三道SNDO」。

雙子匯是位於啟德核心區域的混合用途發展項目，由兩幢大樓組成，項目總樓面面積達110萬平方呎，兩幢大樓均樓高22層並設有4層地庫。

據公布，雙子匯1期將以超過九成半的出租率開幕，匯聚超過480個國際及本地的著名品牌，涵蓋時裝、美容、家居用品，以及餐飲美食等多個類別。當中超過110個美妝品牌包括CHANEL、DIOR、Giorgio Armani、YSL、Shisedo、Cle de Peau、La Mer等。

家居用品類品牌方面，1期將設有首間進駐香港的LG專賣店、創新英國家居用品品牌Joseph Joseph的首個百貨專櫃，以及日本精品店京都奥祥院。

餐飲方面，雙子匯1期有多間首次進駐本港的餐飲品牌，包括來自大阪的正宗御好燒餐廳OKOSTA，以及來自沖繩的日本雪糕品牌Yonna Yonna by Yanbaru Gelato（首間雙子匯2期開業的商戶）。

利福國際執行董事劉今蟾表示，The Twins雙子匯是利福國際在港的首個自資興建項目，標誌著集團及香港市區發展的重要里程。

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