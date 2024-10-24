張建泰表示，有趣的是，人民幣的優異表現不再是由人行的人民幣中間價支持推動，實際的人民幣中間價與9月以來的調查一致。看來中國政策重心仍在支撐人民幣情緒。儘管財政政策執行情况令人失望，但央行的強力寬鬆和中國領導人財政擴張思路的轉變，點燃了解決房地產低迷和地方政府財政緊張的希望，從而避免了中國經濟在陷入日本90年代的衰退方式。

展望未來，美國大選的不確定性將加劇人民幣波動。距離選舉僅兩周，離岸人民幣波動率曲線持續攀升至事件風險價格。從好的一面來看，近期「特朗普交易(Trump trade)」與人民幣韌性的回歸可能表明投資者對人行在必要時維護匯率穩定的能力充滿信心。

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