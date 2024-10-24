微信小程序境外業務負責人薛塏泳表示，現時小程序在港澳地區的月活躍用戶量約數百萬，今年首9個月港澳小程序交易筆數按年增長1倍；交易金額亦按年增長70%。

她又指，今年6月起小程序業務成立境外團隊，希望更好地服務港澳及海外商家的本地化需求，主要針對餐飲業、零售業及旅遊業。小程序將降低註冊門檻，亦與本地服務商合作，而合資格商家亦可申請政府資助。

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