美團表示，航線開通後，每日在港深之間往返的市民，在口岸附近點外賣或可享受「空投」服務，下單後最快10分鐘即可在指定降落點取貨。

美團指出，新航線可支持香港手機號碼下單及取貨，同時美團無人機與微信港幣錢包(WeChat Pay HK) 合作，在該航線推出異地下單及港幣支付的新模式，即香港市民在出發北上或回港前，可用美團App或美團無人機小程序提前下單，地址選擇「美團福田口岸前廣場無人機空投櫃」，到達福田口岸時即可前往智能空投櫃取走商品。智能空投櫃位於福田口岸前廣場2號門外西側50米（警務E站旁），輸入手機號後4位即可開啟。

美團補充，香港用戶下單時，可通過微信港幣錢包支付，系統會自動將人民幣交易轉為港幣付款，無需手動換匯，更享零手續費優惠。此外，美團無人機與微信港幣錢包聯手推出限時優惠，在頁面領取優惠券後，以微信港幣錢包交易，即可享受單筆消費滿20元減8元的優惠。

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