moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美團無人機福田口岸航線啟航 香港電話號碼可下單 最快10分鐘取貨

內地近年發展致力發展低空經濟。外賣平台美團（3690）宣布，美團無人機福田口岸航線昨日（23日）正式開航，為國內首條設在口岸區域的常態化無人機配送航線。

美團表示，航線開通後，每日在港深之間往返的市民，在口岸附近點外賣或可享受「空投」服務，下單後最快10分鐘即可在指定降落點取貨。

美團指出，新航線可支持香港手機號碼下單及取貨，同時美團無人機與微信港幣錢包(WeChat Pay HK) 合作，在該航線推出異地下單及港幣支付的新模式，即香港市民在出發北上或回港前，可用美團App或美團無人機小程序提前下單，地址選擇「美團福田口岸前廣場無人機空投櫃」，到達福田口岸時即可前往智能空投櫃取走商品。智能空投櫃位於福田口岸前廣場2號門外西側50米（警務E站旁），輸入手機號後4位即可開啟。

美團補充，香港用戶下單時，可通過微信港幣錢包支付，系統會自動將人民幣交易轉為港幣付款，無需手動換匯，更享零手續費優惠。此外，美團無人機與微信港幣錢包聯手推出限時優惠，在頁面領取優惠券後，以微信港幣錢包交易，即可享受單筆消費滿20元減8元的優惠。

 

 

其他報道

【有片：埋身擊】歐元英鎊後市有機會反彈 可嘗試趁低吸納

波音工會拒絕最新提議 罷工持續

滬指終止四連升 兩市成交額1.52萬億人幣

沙特首隻中國港股ETF 月底上市 南方港股通市值升至近百億

Nvidia晶片Blackwell爆設計缺陷遲出貨 黃仁勳：台積電協助下已解決問題

瑞穗：人民幣展現韌性 料政策重心仍在支撐人民幣情緒

崇光啟德店11月15日開業出租率逾95% 設LG專賣店大阪御好燒OKOSTA

匯豐推一站式收款方案予商業客戶 分階段接入Visa電子錢包等支付方式

中國資金外流加劇 1.98萬億元轉移至海外 WSJ揭內地富豪兩大走資手法

半日沽空金額增18% 恒生中國企業沽空增4倍

恒指半日跌205點 科指跌1.7% 地平線半日升幅收窄至7%

佐丹奴第三季收入增4.4% 同店銷售升4.1%