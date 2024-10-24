「星之子」陳易希成立的科創公司Bull.B Tech旗下的加密貨幣錢包T+ Wallet宣布，新增連接去中心化金融智能合約的功能，節省其他國際平台的手續費，讓加密資產與全球大型去中心化金融平台連接。
T+ Wallet的新功能可連接全球最大型去中心化區塊鏈金融平台，包括Compound及Aave等，以極低手續費將加密資產與大型平台對接，從而獲得流動性礦工費獎賞。T+ Wallet將收取0.1%的手續費，遠低於兩平台所收取的礦工費（Gas fee），為用戶節省行政費用。
此外，T+ Wallet與信用卡公司合作，用戶可申請加密貨幣信用卡「T+白金信用卡」，可在全球過百萬支援加密貨幣的商戶消費，亦支援櫃員機現金提款，單一交易可高達港幣20萬元。
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