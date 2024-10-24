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恒指收市跌270點 波幅、成交縮 北水流出 地平線上市升2.7%

美債息上升打擊市場情緒，隔晚美股下跌，亞股今早亦跟隨下跌。市場觀望今晚美國公布的PMI數字，以判斷美息走勢，道期跌0.01%，納期、標期升逾0.4%及0.8%，恒指波幅收至近1個月最窄，成交亦減少14%，北水轉流出，金額近一周最多。

美股業績期，美科技股隔晚表現疲軟，港科技股今早亦跟隨，Tesla料明年產量增50%，一眾電車股回吐，吉利（0175）跌4.4%。恒指、科指齊跌穿10天線。地平線（9660）上市，曾升37.8%，收市升幅收窄至2.7%。金沙中國（1928）料恢復派息，升3.86%，是升幅最大的藍籌。

恒指今早低開184點，高位跌74點，低位跌311點，高低波幅237點，是9月23日後最窄，當日報214.34點。上升股份比例為19%，下跌為46.6%，無升跌為34.39%。

恒指收市跌270點或1.3%，報20489點，大市成交金額1652億元，較上日減少14.22%，是10月22日1548.04億元成交後最少；國指跌119點或1.59%，報7359點。恒生科技指數收報4483點，跌2.64%。

藍籌股成交金額634.93億元，佔大市成交38.43%；科指成份股成交金額391.18億元，佔大市成交23.67%；國指成份股成交金額554.23億元，佔大市成交33.54%。

24隻雙櫃台股，總成交0.67億元人民幣，相當於約0.73億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.9%，至156.11億元，佔大市成交9.44%。牛熊證成交金額71.63億元，減少18.46%；窩輪成交金額84.48億元，減少5.46%。

藍籌16隻升，65隻下跌，1隻無升跌。金沙中國（1928）升3.86%，收報19.38元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌7.26%，收報11.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報26.65元，升0.38%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報14.16元，跌9%。

恒指跌穿10天線(20606.09點)。科指跌穿10天線(4531.14點)。

北水南下合計淨流出4.69億元，終止連續3日流入，流出金額是10月18日後最多，當日流出31億元。北水本月累計流入636.75億元，按月增加50.44%，連續第2個月增加，金額是6月後新高，連續第16個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.5%，是10月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.83%。低見20448.46點，是10月22日20380.04點後最低。今日收市報20489.62點，是10月21日後收市新低，當日報20478.46點。第1日陰燭。

科指曾跌最多2.87%，是10月15日後最大跌幅，當日跌幅為5.63%。低見4473.35點，是10月18日4329.92點後最低。收市報4483.99點，是10月17日後收市新低，當日報4349.77點。第1日陰燭。

國指曾跌最多1.75%，是10月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.01%。低見7347.14點，是10月23日7345.67點後最低。收市報7359.14點，是10月21日後收市新低，當日報7340.56點。第1日陰燭。

午後消息股表現

佐丹奴（0709）第三季收入增4.4% 同店銷售升4.1%。收報1.68元，升5.66%。

今早及隔晚消息股表現

地平線（9660）上市，定價3.99元，曾升逾37%。收報4.1元，升2.7%。

郭明錤：iPhone 16訂單減少 AI提升銷量預期不會在短期內實現。

手機設備

鴻騰（6088）收報2.87元，跌3.69%。

丘鈦（1478）收報4.67元，跌4.3%。

舜宇（2382）收報46.9元，跌2.7%。

高偉電子（1415）收報21.2元，跌5.15%。

通達（0698）收報0.097元，升1.04%。

瑞聲（2018）收報30.45元，跌5.73%。

比亞迪電子（0285）收報32.95元，跌4.08%。

信利國際（0732）收報1.13元，跌0.88%。

富智康（2038）收報0.91元，跌5.21%。

小米（1810）收報25.25元，跌1.17%。

Tesla第三季業績勝預期 料明年產量增50%

電車股

吉利（0175）收報13.9元，跌4.4%。

比亞迪（1211）收報285.8元，跌1.18%。

小鵬（9868）收報42.6元，跌3.51%。

理想（2015）收報105.8元，跌1.49%。

蔚來（9866）收報39.65元，跌3.76%。

零跑（9863）收報28.85元，跌2.86%。

恒大汽車（0708）收報0.335元，跌2.9%。

3公司最快今日公布業績，績前表現如下，灣區發展（0737）收報1.93元，跌0.52%。

金力永磁（6680）收報6.81元，跌3.54%。

中石化油服（1033）收報0.68元，跌1.45%。

金沙中國（1928）第三季EBITDA按年跌7% 冀來年恢復派發股息。金沙訂新5年期融資共涉款324.5億元。收報19.38元，升3.86%。

博奇環保（2377）首發回購要約，每股作價1.2元溢價16.5%。創52周高，見1.1元，收報0.99元，跌3.88%。

中遠海運港口（1199）1.1億美元入股長和（0001）泰國林查班港，逾2800萬美元入股埃及蘇科納港。收報4.76元，升0.85%。

長和（0001）收報41.85元，跌0.12%。

滔搏（6110）半年盈利跌35%，中期息削12.5%每股派15.07仙。收報2.76元，跌2.82%。

股價單日急升55%，電訊首科（3997）：不悉原因。收報0.72元，跌11.11%。

中煤能源（1898）第三季盈利跌不足1%，首三季少賺13%。收報9.95元，升5.29%。

聯易融（9959）首三季科技解决方案處理交易總量增加17%。收報1.58元，跌5.95%。

ASMPT（0522）擬將先進封裝材料部門售予A股公司至正高。收報89.3元，跌0.83%。

錦藝（0565）擬組合營貨機租賃公司。創52周高，見0.73元，收報0.7元，升4.48%。

新東方（9901）料第二季淨營收升25至28%，新文旅業務25財年將貢獻有意義收入。見52周低44.5元，收報46.8元，跌6.49%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見7.53元，收報7.4元，升3.35%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.45元，收報5.32元，升4.31%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1074.45元，收報1074.3元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1154元，收報1154元，升0.01%；一脈陽光（2522）創上市新高，見36.95元，收報36.05元，升3.15%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見195元，收報189.6元，升2.16%；海豐國際（1308）創52周高，見23元，收報22.65元，升1.57%；京東物流（2618）創52周高，見16.3元，收報16元，跌0.37%；鈞濠集團（0115）創52周高，見7元，收報7元，無升跌；光啟科學（0439）創52周高，見2.1元，收報2.01元，升3.08%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.28元，收報0.244元，升0.83%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.73元，收報0.7元，升4.48%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.345元，收報0.345元，無升跌；意達利控股（0720）創52周高，見0.19元，收報0.19元，升1.06%；中國新城市（1321）創52周高，見0.86元，收報0.86元，升2.38%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，豐德麗控股（0571）低見0.04元，收報0.045元，跌8.16%；寶沙發展（1069）低見0.04元，收報0.041元，跌16.33%；環亞國際醫療集團（1143）低見0.255元，收報0.53元，跌75.46%；青建國際（1240）低見0.093元，收報0.093元，跌13.89%；衍生集團（6893）低見0.234元，收報0.25元，跌3.85%；萬里印刷（8385）低見0.105元，收報0.108元，跌1.82%；維亮控股（8612）低見0.013元，收報0.017元，跌5.56%；力天影業（9958）低見0.16元，收報0.161元，跌9.55%；荃信生物－Ｂ（2509）低見13.22元，收報13.24元，跌2.5%；雲工場（2512）低見2.65元，收報2.69元，跌4.27%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，新東方（9901）低見44.5元，收報46.8元，跌6.49%；國際家居零售（1373）低見1.06元，收報1.06元，跌0.93%；科聯系統（0046）低見1.88元，收報1.88元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，無升跌；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；坤集團（0924）低見0.41元，收報0.41元，跌2.38%；鐵貨（1029）低見0.087元，收報0.089元，跌2.2%；博維智慧（1204）低見2.5元，收報2.57元，跌5.17%；靄華押業信貸（1319）低見0.21元，收報0.21元，無升跌；樂氏國際控股（1529）低見0.067元，收報0.071元，跌2.74%。

異動股

上升異動股，包括，中國金石（1380）創52周高，見1.12元，收報0.221元，升70%；愛世紀集團（8507）收報0.088元，升44.26%；美中嘉和（2453）收報19.1元，升35.46%；奧栢中國（8148）收報0.32元，升30.61%；稀鎂科技（0601）收報0.122元，升29.79%；上海証大（0755）收報0.025元，升25%；高視醫療（2407）收報11.32元，升23.31%；金輪天地控股（1232）收報0.08元，升23.08%；中國口腔產業（8406）收報0.086元，升21.13%；指尖悅動（6860）收報0.115元，升21.05%。

下跌異動股，包括，環亞國際醫療集團（1143）創上市新低，見0.255元，收報0.53元，跌75.46%；順風清潔能源（1165）收報0.043元，跌23.21%；龍皇集團（8493）收報0.062元，跌20.51%；世界華文媒體（0685）收報0.19元，跌20.5%；維港育馬（8377）收報0.128元，跌20.5%；環球數碼創意（8271）收報0.079元，跌20.2%；PF GROUP（8221）收報0.035元，跌18.6%；保寶龍科技（1861）收報1.89元，跌18.53%；愛帝宮（0286）收報3元，跌18.48%；春能控股（8430）收報0.128元，跌18.47%。

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