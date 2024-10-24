人力資源平台Deel宣布，旗下「Deel調遷（Immigration）」服務擴展至適用所有個人申請者。無論是要調遷至香港、獲得臨時數碼遊牧工作簽證，還是計劃移居海外，申請人都可在Deel平台獲得相關簽證支援。此外，香港企業亦可在一個平台上為所有員工（包括自己的實體企業和Deel的名義企業）管理簽證，簡化全球團隊的調遷流程。