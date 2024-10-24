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人力資源平台Deel調遷服務推簽證功能 助港吸引人才

人力資源平台Deel宣布，旗下「Deel調遷（Immigration）」服務擴展至適用所有個人申請者。無論是要調遷至香港、獲得臨時數碼遊牧工作簽證，還是計劃移居海外，申請人都可在Deel平台獲得相關簽證支援。此外，香港企業亦可在一個平台上為所有員工（包括自己的實體企業和Deel的名義企業）管理簽證，簡化全球團隊的調遷流程。

Deel亞洲市場拓展主管Karen Ng表示，Deel 調遷服務讓企業和人才比以往更易應對全球調遷的複雜性，企業及個人申請者可把握香港及其他地區的發展機會，希望透過服務，提升香港對有意在亞洲發展的企業家和數碼遊牧者的吸引力。

Deel調遷服務將為以下類型的香港簽證提供調遷支援，包括工作許可證、內地公民、非本地畢業生。 

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