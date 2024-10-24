Klook表示，即使與Google Cloud的合作還在初步探索階段，生成式AI已顯著提升了Klook的規模效率，與Google Cloud的擴大合作將突破旅遊產業當前應用AI的方式，創造競爭優勢，帶來更快更有感的顧客體驗與商家營運效率，長期提升內部生產力。

Klook的AI基礎架構將為未來的AI創新服務提供支持，解決多數旅客與商家面臨的痛點，包含根據消費者反饋及平台數據，推出「購物指南（shopping guide）」功能，幫助旅客在相似的一日遊等旅遊體驗中做出更符合需求的選擇，將是亞洲第一個運用AI提供此服務的線上旅遊平台。Klook同時為商家提供一系列解決方案，協助他們收集有價值的商業洞察並改善營運效率。

Google Cloud亞太區副總裁Karan Bajwa表示，Klook的共享AI基礎架構將大幅度影響企業營運業務，並最大程度降低重複性工作與數據碎片化帶來的風險。

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