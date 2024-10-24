中石化石油工程（1033）公布截至9月底止第三季營運數據，受惠於優化市場結構毛利水平改善，第三季股東應佔淨利潤按年增長90.7%至2.24億元（人民幣、下同），扣除如非流動資產處置、政府補助等非經常損益後，季內股東應佔溢利則按年增長1.19倍至1.67億元。
若按今年首三季計算，其股東應佔溢利達6.76億元，按年增長52.4%，當中除了因為優化市場結構毛利水平改善帶動外，亦受惠於收回仲裁款轉回減值。扣除非經常損益後的股東應佔溢利也達4.18億元，按年增長15.7%。
該集團指，在前三季大力提升工程技術服務能力，加強與油公司合作共贏，市場開發穩步推進，累計新簽合同額750.7億元，按年增長 6.2%。其中中國石化集團公司市場新簽合同額398.5億元，按年下降8.8%；國內外部市場新簽合同額190億元，按年增長46.7%；海外市場新簽合同額162.2 億元，按年增長15.5%。另由8月21日至9月12日期間回購H股492.8萬股，佔已發行股份總數0.03%。該等股份已於9月19日註銷，發行股數則由189.84億股，減至189.79億股；A股佔135.69億股，H股佔54.1億股。其股價今日收報0.68元，跌1.45%。
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