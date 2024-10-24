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大酒店：副主席包立賢今年底辭任  由斐歷嘉道理接任

大酒店（0045）宣布，非執行副主席包立賢將辭任董事局副主席，由今年12月31日起生效。他將繼續擔任非執行董事、財務委員會主席及審核委員會、薪酬委員會及執行委員會成員。包立賢辭任董事局副主席後，其非執行董事的任命條款將維持不變。

董事局同時宣布，集團主席米高嘉道理的兒子，現任非執行董事斐歷嘉道理，將獲委任為董事局副主席，以接替包立賢先生，由2025年1月1日起生效。斐歷嘉道理亦將於同日起獲委任為執行委員會成員。斐歷嘉道理須於2027年股東周年大會上告退並經股東重選可獲連任。今次委任無訂立服務合約，惟已訂立委任書以列明其委任條款。他可收取非執行董事袍金每年37萬元及執行委員會成員袍金每年10萬元。非執行董事的袍金已於2024年股東周年大會上獲股東授權釐定。

資料顯示，斐歷嘉道理早於2017年12月起加入大酒店董事局，他負責監管嘉道理家族於香港及海外的多項權益，其加入董事局前，曾於倫敦多家商業地產公司及香港中電集團實習，亦擔任其他公司董事局的職位，並已在房地產行業積累專業知識。

大酒店表示，董事局謹此就包立賢作為董事會局副主席對公司作出的貢獻，致以誠摯謝意，並熱烈歡迎斐歷嘉道理於本公司出任新職位。該集團股價今日收報5.6元，跌0.89%。

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