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金山科技旗下KEF與海爾智家合作 引導音響技術到高端電視

金山科技（0040）宣布，旗下KEF與海爾智家 ( 6690)的下高端品牌卡薩帝 (Casarte) 攜手，打造沉浸式視聽新體驗。雙方的策略性合作是於今年9月份達成，將KEF的卓越音響技術，引入卡薩帝的高端電視SOUND BY KEF系列，包括M30、M60及最新推出的M70高端電視。

海爾智家視聽產業未來將在全球多個國家，逐步推出多款高端SOUND BY KEF電視，讓更多用戶享受沉浸式視聽體驗，進一步拓展KEF在全球市場的足跡。此前KEF與高端汽車品牌，吉利集團旗下蓮花 (路特斯) 集團合作，正持續探索汽車音響技術的創新領域，當中已於近日為Lotus首款概念汽車Theory 1設計雙聲道音響車枕，讓每位乘客體驗身臨其境的音效。

KEF在與不同品牌跨域合作之外，在地區市場銷售方面，已經在美國家庭音響市場的銷售額名列前三。其亦已經在香港、東京、倫敦及成都開設KEF Music Gallery甚至旗艦店後，北京的KEF Music Gallery也將於下月試業，並加強這些關鍵區域的市場營銷和銷售發展。

金山科技副董事總經理、KEF Audio Group總裁兼全球市場部主管羅潔怡表示，他們很高興能與卡薩帝合作，未來他們期待將KEF的音響技術擴展到更廣泛的領域，進一步加強他們在全球市場的滲透。金山科技今日股價收報0.49元，無升跌。