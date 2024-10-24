HGC環電集團（下稱環電）近年擴展電訊網絡業務至東南亞地區，例如在菲律賓鋪設約1500公里的光纖基礎設施，安裝超過6000個戰略接入點等。行政總裁郭詠邦會見傳媒時表示，公司於過去兩年在菲律賓投資約10億元，未來將續投資光纖基建設施，同時已有一個本地區域的家居寬頻網絡供應商使用環電的共用網絡。他續稱，目前在在馬來西亞探尋多項投資和收購機會，預計將於未來2至3個月內落實當地的投資項目。
本地市場方面，消費及大眾市場副總裁胡高鵬指出，截至今年6月底止，1000 M或以上光纖入屋（FTTH）寬頻用戶比例已達到71%，按年增加6個百分點。他又預計，今年居客戶數量超過40萬戶。至於中小企客戶，商業市場副總裁陳舜強，稱中小企客戶使用光纖寬頻數量按年升28%，當中公司推出的商業安全寬頻（Secured Broadband）由去年4月推出至今，服務逾千間中小企客戶。
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