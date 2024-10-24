報告提及，儘管整體空運指數下滑，本地空運用家對感恩節及聖誕前夕的展望維持穩定，與過去兩年的情况相若，大部分對即將來臨的旺季持正面或中立的展望。另外，在2025年最具發展潛力市場方面，中國為首選，馬來西亞及泰國排名第二，越南排名第三。展望2025年，超過40%的空運用家計劃上調價格，主要受通脹及人手短缺所致。

同時，各個市場指數於今年末季均出現回落。美洲指數於末季錄得下跌，但表現仍優於2024年上半年，而歐洲指數在一眾市場當中，入口及出口/轉口方面均錄得最大跌幅。亞太地區指數進一步下跌，主要受中國的顯著跌幅所致。

當中，禮品、玩具及家庭用品於季內錄得輕微跌幅，但仍是表現最佳的類別，高於去年同期水平。食物及飲料指數溫和復甦，受出口/轉口的上升所帶動，而電子產品及部件指數則大幅下跌，相關負面表現受美國增加關稅所致。

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