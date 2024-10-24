司警是於昨早7時，出動100名刑偵人員分別到澳門和氹仔區多間酒店，以及兩個住宅單位採取行動，截獲42名內地換錢黨，包括29男和13女，年齡介乎27歲至63歲。警局副局長蘇兆強表示，將持續加大對不法兌換活動的打擊力度，除加強日常巡查打擊、深化情報交流、優化聯合執法機制等，亦與內地警方保持更緊密合作，務求對跨境換錢黨活動採取精準打擊，有効淨化澳門的治安環境。

隨著澳門通過《打擊不法賭博犯罪法》，蘇兆強指，日後相信在澳門從事不法兌換活動的人士，在澳門已經能夠進行懲處，日後移交換錢黨疑犯的行動，相信未必再有需要，不過亦要視乎疑犯所作的犯罪行為，再作考量。

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