匯控本周二宣布簡化地域劃分，將英國非分隔銀行、歐陸和美洲業務劃為「西部市場」，為企業及機構理財業務的組成部分，而亞太和中東地區則組成「東部市場」。Rajiv認為，匯控已迷失方向，並嘗試與美國大行競爭，其做法為許多瑞士銀行和英國銀行的致命弱點。

中西兩方地緣政治局勢緊張，引發市場對於西方會對中資銀行制裁，同時亦會殃及匯控的憂慮。《金融時報》引述一名熟悉匯控人士指，匯控已準備於最壞情况下採取行動，該名士亦拒絕評論匯控是否於現狀况下考慮分拆。

另外，《金融時報》報道亦引述一名匯控高級行政人員指，該行本周二所公布的簡化組織架構計劃，與中國平安（2318）早前所呼籲的分拆亞洲業務有很大的不同之處，因「東部市場」覆蓋更大範圍，更補充指中東獲納入為東部、而非西部。

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