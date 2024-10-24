位於海洋公園的新項目營運期將在2047年12月18日結束，亦可多延10年。於歷險主題區開始營運後，STAHS須就營運階段向海洋公園公司提供500萬元之履約保證金。項目將在海洋公園西南部總面積約12萬平方米的地段，引入笨豬跳、巨型鞦韆、高空滑索、鐵路過山車及歷險公園。信德指出，其不斷努力尋找文化旅遊項目的新商機，並發展「旅遊+」策略，以促進酒店及消閒業務的增長，其預期該項目將進一步令業務組合更多元化，為其業務創造協同效益及增長，並可能為股東帶來長遠的財務回報。

資料顯示，信德集團在澳門參與設施管理部門，已涉足澳門地標項目澳門旅遊塔，該塔早年已引入AJ Hackett，成為大中華地區首個提供大型笨豬跳旅驗項目的旅遊設施。雙方早已有多年合作經驗。