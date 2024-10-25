moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美股個別發展 道指跌140點 特斯拉飈21.9%

美企業績表現各異，首次申領失業救濟人數少過預期，特斯拉(Tesla)創逾11年來最佳單日表現並帶動大型科技股走高。美股個別發展。

道瓊斯工業平均指數收跌140點或0.34%，報42374點。標普500指數收漲12點或0.22%，報5809點。納斯達克綜合指數收漲138點或0.76%，報18415點。納斯達克中國金龍指數收跌0.82%，報6829點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報230.57元，跌0.08%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.72元，跌0.03%，亞馬遜(美：AMZN)收市報186.38元，升0.9%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報567.78元，升0.72%，英偉達(美：NVDA)收市報140.41元，升0.6%，微軟(美：MSFT)收市報424.73元，升0.03%，Tesla (美：TSLA)收市報260.48元，升21.91%。

歐股方面，歐洲STOXX 600指數收漲0.03%，報518點。德國DAX指數收漲0.34%，報19443點；法國CAC 40指數漲0.08%，報7503點；英國富時100指數收漲0.14%，報8269點。

 