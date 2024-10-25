道瓊斯工業平均指數收跌140點或0.34%，報42374點。標普500指數收漲12點或0.22%，報5809點。納斯達克綜合指數收漲138點或0.76%，報18415點。納斯達克中國金龍指數收跌0.82%，報6829點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報230.57元，跌0.08%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.72元，跌0.03%，亞馬遜(美：AMZN)收市報186.38元，升0.9%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報567.78元，升0.72%，英偉達(美：NVDA)收市報140.41元，升0.6%，微軟(美：MSFT)收市報424.73元，升0.03%，Tesla (美：TSLA)收市報260.48元，升21.91%。

歐股方面，歐洲STOXX 600指數收漲0.03%，報518點。德國DAX指數收漲0.34%，報19443點；法國CAC 40指數漲0.08%，報7503點；英國富時100指數收漲0.14%，報8269點。