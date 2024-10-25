美股個別發展，港股ADR指數按比例計，收報20,448點，跌42點或0.21%；恒指即月期指夜市收市跌84點，報20420點，較現貨低水69點。
個股ADR方面，騰訊（0700）ADR折合報421.2元，較港收市價跌0.19%。阿里巴巴（9988）ADR折合報93.58元，較港收市價跌0.6%。匯豐（0005）ADR折合報69.15元，較港收市價高0.58%。美團（3690）ADR折合報186.78元，較港收市價跌0.11%。
汽車股：乘聯分會數據顯示，中國10月狹義乘用車零售預計220萬輛，按年增長8.2%。中國據悉要求國內汽車製造商暫停在歐洲擴張，東風（0489）已經停止了可能在意大利生產汽車的計劃。
海昌海洋公園 （2255）：中國旅遊集團據悉考慮與海昌海洋公園達成交易，以獲得主題公園控制權。
美的集團 （0300）：高盛給予美的集團H股買進的初始評級，目標價90元。
世茂集團 （0813）：世茂集團尋求香港法庭批准，以就重組計劃進行債權人投票。
泡泡瑪特 （9992）：泡泡瑪特最大兩個股東據悉尋求出售該公司2,170萬股股票，價格在每股71.68元至73.2元之間。
中國交通建設 （1800）：9個月新簽合同金額按年增長9.4%。